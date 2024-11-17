Biden ve Xi Jinping'den Kritik Görüşme: Çatışma Riskine Dikkat!

(ANKARA) - Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, dün 20 Ocak'ta görevi sona erecek ABD Başkanı Joe Biden ile siber suçlardan ticarete, Tayvan'dan Güney Çin Denizi'ne ve Rusya'ya kadar pek çok konuda son görüşmelerini gerçekleştirirken; yeni ABD Başkanı Donald Trump yönetimiyle birlikte çalışacağını belirtti.

ABD Başkanı Biden, Peru'nun Lima kentinde düzenlenen Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği Forumu'nda 7 ay önceki telefon görüşmesinin ardından Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile yaklaşık iki saat görüştü. Trump'ın seçilmesinden sonra "Çin'in istikrarlı, sağlıklı ve sürdürülebilir bir Çin-ABD ilişkisi hedefi değişmedi" diyen Xi Jinping, Biden ile görüşmesinde iki ülke arasındaki "iniş çıkışları" kabul etti. Xi Jinping, "Çin, iletişimi sürdürmek, iş birliğini genişletmek ve farklılıkları yönetmek için yeni ABD yönetimiyle birlikte çalışmaya hazırdır" dedi.

ABD'li yetkililer: "Trump dönemine geçiş sürecinde Çin ile çatışma riskinin artabilir"

Biden ise Xi Jinping'e iki liderin her zaman aynı fikirde olmadığını ancak tartışmalarının "açık" ve "samimi" olduğunu dile getirdi. ABD medyasında yer alan haberlere göre, Trump'ın ABD Başkanı olarak göreve başlamasına iki ay kala ABD'li yetkililer, geçiş sürecinde Çin ile çatışma riskinin artabileceğini düşünüyor.

Trump, "Önce Amerika" ticaret önlemleri paketinin bir parçası olarak ABD'nin Çin malları ithalatına yüzde 60 gümrük vergisi getirme sözü vermişti. Pekin, bu adımlara karşı çıkmıştı. Trump, ayrıca aralarında ABD Senatörü Marco Rubio'nun Dışişleri Bakanı ve Cumhuriyetçilerin Temsilciler Meclisi Üyesi Mike Waltz'un Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak atanması da dahil olmak üzere Çin konusunda keskin ve olumsuz görüşleri olan bazı isimleri üst düzey görevlere getirmeyi planlıyor.

"ABD ve Çin, nükleer silahların kullanımında kararları yapay zekanın değil insanların vermesinde mutabık"

Beyaz Saray'ın yaptığı açıklamaya göre, Biden ve Xi Jinping, nükleer silahların kullanımına ilişkin kararları yapay zekanın değil insanların vermesi gerektiği konusunda mutabık kalırken, iki ülkenin bu konuyu ilk kez gündeme getirdiği biliniyor.

Biden'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Biden'ın Xi Jinping'e liderler arası görüşmeleri sürdürmenin kendisi görevden ayrıldıktan sonra bile hayati önem taşıyacağını söylediğini aktardı.

Biden ve Xi Jinping, Kuzey Kore hakkında da konuştu

ABD ve Çin devlet başkanları, Rusya ile derinleşen bağları ve Moskova'nın Ukrayna ile savaşında asker konuşlandırması nedeniyle Washington, Pekin ve Avrupa başkentlerinde endişelere yol açan Çin'in müttefiki Kuzey Kore hakkında da konuştu. Konuya ilişkin Sullivan şunları söyledi:

"Başkan Biden, Çin Halk Cumhuriyeti'nin, Ukrayna'daki savaşla ilgili olarak kamuoyuna açıkladığı pozisyonun, çatışmanın tırmandırılmaması, genişletilmemesi gerektiği yönünde olduğunu ve Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti birliklerinin girişinin buna aykırı olduğunu belirtti. Ayrıca KDHC'nin etki ve kapasiteye sahip olduğunu ve bunu kullanarak çatışmanın daha da tırmanmasını ya da daha fazla Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti kuvvetinin katılımıyla daha da genişlemesini önlemeye çalışması gerektiğini belirtti."