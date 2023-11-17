Beyrut'ta İsrail saldırısında ölen Gazzeli çocuklar için dayanışma gösterisi yapıldı

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta İsrail saldırısında ölen Gazzeli çocuklar için dayanışma gösterisi düzenlendi. Yüzlerce kişi, İmam Ali Camisi önünde bir araya gelerek Gazze'ye yönelik saldırıları protesto etti.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta cuma namazının ardından İsrail saldırısında ölen Gazzeli çocuklar için dayanışma gösterisi yapıldı.

Lübnan'daki Filistinli grupların çağrısı üzerine aralarında çocukların da olduğu yüzlerce kişi Beyrut'un Tarık el-Cedid Mahallesi'ndeki İmam Ali Camisi önünde Gazze için bir araya geldi.

İsrail'in Gazze'ye 7 Ekim'den bu yana devam eden saldırılarına dikkati çekmek için toplanan göstericiler, öldürülen Gazzeli bebekleri temsilen kırmızı renge boyanmış ve kefene sarılmış onlarca oyuncak bebeği yol üzerine dizdi.

Eyleme katılan bazı çocuklar ise oyuncak bebekleri kucaklarında taşıdı.

İmam Ali Camisi İmamı Şeyh Hasan Marab, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında ortaya çıkan manzaranın "kefenlere sarılı cesetler olduğunu" ifade etti.

İsrail'in 40 günden uzun süredir aralıksız şekilde Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin üzerine bomba yağdırdığını vurgulayan Marab, onların sesini duyurmak için çalışan gazeteciler ve ailelerinin de hedefte olduğunu kaydetti.