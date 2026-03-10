Beyaz Saray'da görülmemiş panik! İran savaşı korkusu sardı

Wall Street Journal'a göre İran'la uzayan savaş ve yükselen petrol fiyatları, Trump yönetiminde ciddi endişe yarattı. Cumhuriyetçi çevreler yaklaşan ara seçimler öncesi ekonomik maliyetin siyasi sonuçlarından korkarken, bazı danışmanların Trump'a savaştan çekilme baskısı yaptığı iddia edildi.

DANIŞMANLARDAN TRUMP'A "SAVAŞTAN ÇIKIŞ YOLU BUL" BASKISI

Wall Street Journal'ın Beyaz Saray kaynaklarına dayandırdığı habere göre, İran'la devam eden savaşın uzaması ve petrol fiyatlarının hızla yükselmesi Donald Trump'ın ekibinde alarm zillerinin çalmasına neden oldu. Haberde, özellikle yaklaşan ara seçimler öncesinde artan enerji fiyatlarının Cumhuriyetçiler için ağır bir siyasi maliyet doğurabileceği endişesinin öne çıktığı belirtildi.

Gazete, Trump'ın bazı danışmanlarının son günlerde başkana özel görüşmelerde baskı yaptığını ve ABD ordusunun hedeflerine büyük ölçüde ulaştığını ilan ederek savaştan çıkışı sağlamasını istedi.

YÜKSELEN PETROL FİYATLARI EKİPTE ALARM YARATTI

Haberde, petrol fiyatlarının 100 doların üzerine çıkmasının ve kamuoyu yoklamalarında Amerikan halkının büyük bölümünün savaşa karşı çıkmasının Beyaz Saray'da endişeyi artırdığı aktarıldı. Cumhuriyetçi siyasetçilerin de seçmen tepkisinden çekindiği ve uzayan savaşın muhafazakâr tabandaki desteği zayıflatabileceği değerlendiriliyor.

Trump'ın dış ekonomi danışmanı Stephen Moore da artan enerji fiyatlarının ekonomiye geniş çaplı etkiler yaratabileceğine dikkat çekerek, "Gaz ve petrol fiyatları yükseldiğinde diğer her şey de artar. Satın alınabilirliğin zaten sorun olduğu bir dönemde bu durum ciddi zorluklara yol açabilir" ifadelerini kullandı.

Haberde ayrıca güvenlik riskleri nedeniyle bölgeden yaklaşık 36 bin Amerikan vatandaşının tahliye edildiği bilgisi de paylaşıldı.

TRUMP NE DEMİŞTİ?

Nitekim WSJ'nin haberinin yayınlamasından saatler önce Trump, savaşın "büyük ölçüde tamamlandığını düşünüyorum." dedi ve İran'ın "donanması, iletişimi ve hava kuvvetlerinin" imha edildiğini iddia etti.

ABD Başkanı, İran konusunda ilk başta öngörüde bulundukları hedeflere dört-beş haftalık süreden "çok daha erken" ulaştıklarını da öne sürdü.

Aynı Trump, şu anda fiilen kapalı durumda olan Hürmüz Boğazı'nı "ele geçirmeyi" planladığını da öne sürdü. Boğaza donanma güçlerini göndermeyi düşündüğünü de sözlerine ekledi.

Kaynak: Haberler.com