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Haber: İlhan Baba

(BERLİN) – Berlin Eyalet Başbakanı adayı Elif Eralp, artan kiralarla mücadele kapsamında büyük emlak şirketlerine ait 160 bin konutun kamulaştırılmasını, kamu konutlarında kira tavanı uygulanmasını ve 100 bin yeni konut inşa edilmesini hedeflediklerini açıkladı.

Berlin Eyalet Meclisi'nde konuşan Sol Parti Grup Başkanı Eralp, konut krizinin, kentin en önemli sosyal sorunlarından biri olduğunu belirtti.

Eralp, Almanya Anayasası'nın 15'inci maddesine dayanarak, büyük emlak şirketlerine ait konutların kamulaştırılmasının, konut piyasasındaki spekülasyonu önlemek ve kiraları kontrol altına almak açısından önemli olduğunu söyledi.

Sol Parti, Yeşiller ve Sosyal Demokrat Parti (SPD) arasında yapılan ön görüşmelerde de büyük emlak şirketlerine ait konutların kamulaştırılması konusunda uzlaşma sağlandığını belirten Eralp, emlak şirketlerinin hissedarlarına milyarlarca avro temettü dağıttığına dikkat çekerek, buna karşılık çok sayıda Berlinlinin sürekli artan kiraları ödemekte zorlandığını vurguladı.

Berlin Eyalet Başbakanı olması halinde konut politikalarında kapsamlı değişiklikler yapmayı planladığını belirten Eralp, fahiş kira artışlarına ve kiracıların sömürülmesine karşı mücadele edeceklerini ifade etti.

Eralp'in açıkladığı programda, büyük emlak şirketlerine ait 160 bin konutun kamulaştırılması, kamuya ait konutlarda kira tavanı uygulanması ve kentte 100 bin yeni konut inşa edilmesi hedefleri öne çıktı.

Berlin Eyalet Başbakanı adayı Elif Eralp, bu adımlarla Berlin'de konut piyasasının kamu yararı doğrultusunda yeniden düzenlenmesini ve barınma hakkının güvence altına alınmasını amaçladıklarını belirtti.

Kaynak: ANKA