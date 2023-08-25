Belarus'taki Wagner güçleri azalıyor

Ukrayna Devlet Sınır Koruma (DPSU) Sözcüsü Andriy Demchenko, Wagner lideri Yevgeny Prigozhin dahil üst düzey Wagner yöneticilerinin düşen uçağın yolcu listesinde yer almasından sonra Belarus'taki Wagner güçlerinin sayısının azaldığını açıkladı.

DPSU Sözcüsü Demchenko, bir televizyon kanalına yaptığı ve bugün DPSU tarafından paylaşılan açıklamasında " Rusya'daki 23 Ağustos olaylarından (uçak kazası) önce bile Belarus'taki Rus paralı askerlerin sayısının azaldığını kaydetmiştik. Belirgin bir şekilde değil ama kademeli olarak Belarus'taki Wagner'lerin sayısı azalıyordu" ifadelerini kullandı. Demchenko büyük bir çoğunluğun Rusya'ya gittiğini vurguladı.

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, 3 Ağustos'ta Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Belarus'ta yaklaşık 4 bin Wagner askerinin olduğunu, Polonya ve Litvanya'nın doğu sınırlarını güçlendirmeye devam ettiğini belirtmişti.