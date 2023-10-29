Belarus'ta Milli Kütüphane Türk Bayrağı Renkleriyle Işıklanıyor

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla Belarus'un simgelerinden olan Milli Kütüphane Türk bayrağı renkleriyle ışıklandırıldı. Minsk'teki Milli Kütüphane binası, Türk bayrağı renklerine bürünerek Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümünü kutladı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla Belarus'un simgelerinden olan Milli Kütüphane Türk bayrağı renkleriyle ışıklandırıldı.

Türkiye'nin Minsk Büyükelçiliğinin girişimiyle, başkent Minsk'te yer alan Milli Kütüphane binası Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla Türk bayrağı renklerine büründü.

Minsk merkezindeki şehrin en büyük caddesi olan Bağımsızlık Caddesi'nde yer alan binada Türk bayrağının yanı sıra Cumhuriyet'in 100. yılı logosu da gösterildi.