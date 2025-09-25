Bavyera Başbakanı Markus Söder'den Almanya'nın Savunma Güçlendirilmesi Çağrısı

Haber: İlhan Baba

(MÜNİH) – Almanya Hristiyan Birlik Partisi (CSU) lideri ve Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Söder, Alman Silahlı Kuvvetleri'nin (Bundeswehr) personel ve altyapısının genişletilmesi ve güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.

BR televizyonunda yayınlanan jetzt red i (Şimdi Konuşuyorum) programına katılan Söder, Rusya'ya ait savaş uçaklarının Estonya üzerinde, dronların ise Polonya'da görülmesini "NATO ülkelerinde halkı korkutma çabası" olarak nitelendirdi. Söder, "Almanya'nın Ukrayna'ya desteği güvenilirdir. Ancak NATO ve sınırlarımızı savunmak için güçlü bir Alman ordusuna ihtiyacımız var" dedi.

Almanya'daki sağ popülist Almanya İçin Alternatif (AfD) partisini de eleştiren Söder, AfD'yi "gerçek anlamda aşırı sağcı" olarak tanımladı ve hükümette yer almasını istemediğini vurguladı.

Bir vatandaşın fazla mesai ücretlerinin artırılmasına ilişkin sorusuna Söder, "Mesailer sadece toplu iş sözleşmesindekiler için değil, tüm çalışanlar için vergiden muaf olmalı. Daha çok çalışan, daha çok kazanmalı" cevabını verdi.

Münih'in 2036, 2040 veya 2044 Olimpiyatları için adaylığı konusunda ise vatandaşların bir kısmı maliyet nedeniyle karşı çıkarken, Münih Spor Gençliği Başkan Yardımcısı Ramona Grimm, gençlerin spora ilgisini artırmak için adaylığı desteklediklerini belirtti. Söder de "Eğer biz başvurmazsak, Almanya'nın oyunları alması zor. Diğer adaylıklar da güçlü değil," diyerek referandumda adaylığa destek istedi. Söder'in Nürnberg'de ikamet ettiği için oy kullanamayacağı açıklandı.