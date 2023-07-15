Bakü'de 15 Temmuz Şehitlerini Anma Konferansı Düzenlendi

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen '15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü Konferansı'na Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği, Azerbaycanlı devlet yetkilileri ve davetliler katıldı. Konferansta, 15 Temmuz darbe girişimi ve FETÖ'nün uluslararası faaliyetleri ele alındı.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de "15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü Konferansı" düzenlendi.

Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliğinde düzenlenen etkinliğe Büyükelçi Cahit Bağcı, büyükelçilik müşavirleri, Bakü'deki Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, Azerbaycanlı devlet yetkilileri, milletvekilleri ve davetliler katıldı.

Bakü Büyükelçiliği İçişleri Müşaviri Tuğgeneral İlhan Şen'in moderatörlüğünde yapılan etkinlik, şehitler için saygı duruşu ile başladı.

İstiklal Marşı ve Azerbaycan Milli Marşı'nın okunduğu etkinlikte konuşan Büyükelçi Bağcı, kahraman şehitleri rahmet ve minnetle andığını söyledi.

Bağcı, Türkiye'nin çok kez darbelerle karşı karşıya kaldığını hatırlatarak, 15 Temmuz'da yaşananların devleti ele geçirme operasyonunun son perdesi olduğunu belirtti.

Türk milletinin feraset ve basiretle şanlı direniş göstererek bu durumu önlediğini vurgulayan Bağcı, "15 Temmuz, küresel güçlerin, büyüyen ve gelişen Türkiye'ye karşı yapılan küresel operasyonudur. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dik duruşu ve milletin cumhurbaşkanına sahip çıkmasıyla bu ihanet savuşturulmuştur." dedi.

FETÖ'nün yurt dışında hala faaliyetini sürdürdüğünü söyleyen Bağcı, "İhanet şebekesi küresel düzeyde hala aktif. Türkiye karşıtı faaliyet gösteriyorlar. Bunlar, küresel emperyalizmin Türkiye'ye karşı seçtiği maşalar ve ruhlarını satan hainlerdir. Türkiye, FETÖ'ye karşı mücadelesini küresel düzeyde de sürdürmektedir. Mücadeleden vazgeçmeyeceğiz, azim ve kararlılıkla devam edeceğiz. İhaneti ve ihanete karşı koyan şehitlerimizi asla unutmayacağız. 15 Temmuz ruhunu yaşatmaya devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın kararlılığı bizim için en önemli güç kaynağıdır." diye konuştu.

Bakü Büyükelçiliği İçişleri Müşaviri 1. Sınıf Emniyet Müdürü Mustafa Çakır, konuşmasında FETÖ yapılanmasının tarihsel sürecinden, 15 Temmuz gecesi yaşananlardan ve sonrasında yürütülen soruşturmalardan bahsetti.

Çakır, "Bu bir tiyatro değildi, gerçekti. Şükürler olsun, Cumhurbaşkanımızın dirayeti ve milletimizin iradesiyle bu darbe girişimi engellenmiş ve destan yazılmıştır." ifadelerini kullandı.

Kafkasya Uluslararası İlişkiler ve Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı ve Devlet Gümrük Akademisi Rektör Yardımcısı Araz Aslanlı, 15 Temmuz darbe girişiminin sadece Türkiye için değil, Türk dünyası için de önemli olaylardan biri olduğunu vurguladı.

Aslanlı, "Bu sadece darbe değildi. İç savaş çıkarmak istiyorlardı. Çünkü milletin direnç göstereceğini biliyorlardı. Uzun süreli iç savaş tasarlamışlardı. Şükürler olsun kısa zamanda önlendi. Türkiye'nin kendi çıkarları için kullanabilecekleri bir ülke olmasını istiyorlardı. Fakat bunun böyle olmadığını görünce darbe girişimini gerçekleştirdiler. 15 Temmuz Türkiye'nin gücünü tüketmek için uygulanan stratejiydi. Sadece hükümete değil devlete karşı uzun süre toparlanamayacağı darbe vurmak istiyorlardı. Darbenin arkasındaki küresel amaçları çok iyi bilmeliyiz. Bu büyük oyunu görmemiz lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı foto muhabirlerinin objektifinden 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında yaşananları yansıtan fotoğrafların da sergilendiği etkinlik, Bakü Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri İhsan Açık'ın Kur'an-ı Kerim tilavetiyle sona erdi.