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Bakan Şimşek, Çin'de Yatırımların Artırılması İçin Temaslarda Bulundu

Bakan Şimşek, Çin'de Yatırımların Artırılması İçin Temaslarda Bulundu
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Pekin'de Çin Başbakan Yardımcısı Zhang Guoqing ile bir araya gelerek Türkiye-Çin işbirliğini güçlendirme kararı aldı.

HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Çin' de Başbakan Yardımcısı Zhang Guoqing ile bir araya geldi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimsek, resmi temaslarda bulunmak üzere Çin'in başkenti Pekin'e gitti. Temasları kapsamında Başbakan Yardımcısı Zhang Guoqing ile bir araya gelen Bakan Şimşek, "Türkiye-Çin Hükümetler Arası İşbirliği Komitesi toplantısı için Çin Başbakan Yardımcısı Sayın Zhang Guoqing ile Pekin'de bir araya geldik. İki ülke arasında yatırımların artırılmasını, altyapı yatırımlarının finansmanı, enerji, turizm, sivil havacılık ve tarım alanlarında iş birliğimizin güçlendirilmesini kararlaştırdık. Orta Koridor ile Kuşak ve Yol Girişimi'nin uyumlaştırılmasına yönelik Ortak Çalışma Grubu'nun ilk toplantısı da gerçekleştirildi. Asya'da en büyük ticaret ortağımız olan Çin ile ekonomik ilişkilerimizi geliştirmeyi, ticarette daha dengeli bir yapıyı hedefliyoruz" açıklamasını yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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