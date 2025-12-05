Haberler

Bakan Işıkhan, Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği'ni ziyaret etti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türk Devletleri Teşkilatı Çalışma, İstihdam ve Sosyal Koruma Bakanları 1'inci Toplantısı için Azerbaycan'ın Bakü kentindeydi. Bakan Işıkhan, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda Türk devletleri arasındaki dayanışmanın önemine vurgu yaptı.

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türk Devletleri Teşkilatı Çalışma, İstihdam ve Sosyal Koruma Bakanları 1'inci Toplantısı'na katılmak üzere gittiği Azerbaycan'da Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği'ni ziyaret etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk Devletleri Teşkilatı Çalışma, İstihdam ve Sosyal Koruma Bakanları 1'inci Toplantısı için gardaş Azerbaycan'ımızın başkenti Bakü'deyiz. Türk devletleri olarak her alanda olduğu gibi çalışma hayatını ve sosyal güvenliği ilgilendiren konularda da aramızdaki dayanışmayı güçlendirecek; ortak geleceğimize birlikte yürüyeceğiz. Büyükelçimiz Sayın Birol Akgün'e nazik ev sahiplikleri için teşekkür ediyor, kendilerine ve Büyükelçilik personelimize görevlerinde başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Haberler.com
