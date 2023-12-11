Bakan Göktaş, İsviçre'de Kadın Girişimcileri Kutladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İsviçre'nin Cenevre kentine ziyareti kapsamında 'Kadınları Güçlendirmek: Zorlukları Aşmak ve Kadın Girişimcileri Kutlamak' başlıklı panele katıldı.

Bakan Göktaş, panele ilişkin yaptığı açıklamada, "Cenevre temaslarımız kapsamında katıldığımız 'Kadınları Güçlendirmek: Zorlukları Aşmak ve Kadın Girişimcileri Kutlamak' başlıklı panelde farklı sektörlerde faaliyet gösteren kadın girişimciler ve öğrencilerle bir araya geldik. Kadınların önlerindeki görünmez engellerin, cam tavanların farkındayız ve bu evrensel probleme yönelik uygulamalar, politikalar geliştirmeye devam ediyoruz. İş dünyasında hala pek çok yerde 'iş adamı' kullanılırken biz Türkiye'de 'iş kadını' ve 'iş insanı' diyebiliyoruz, dilimize bunu yerleştirdik. Temel politika dokümanlarımızda kadın istihdamının ve girişimciliğinin artırılması için koyduğumuz hedeflerimiz ve tüm çalışmalarımız da Türk kadınını geleceğin güçlü iş insanları ve liderleri yapma yolunda attığımız önemli adımlardır" dedi.