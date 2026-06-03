Bakan Bolat, OECD Bakanlar Konseyi Toplantısı'nda Türkiye'yi Temsil Etti

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen OECD Bakanlar Konseyi Toplantısı'na katıldı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Fransa'nın Paris şehrinde gerçekleştirilen OECD Bakanlar Konseyi Toplantısı'na katılarak ülkemizi temsil ettik. Bu çerçevede, 3 Haziran tarihinde gerçekleştirilen açılış törenine iştirak ettik, toplantının ilk gün oturumlarına konuşmacı olarak katıldık. Toplantılar vesilesiyle, dünyada yükselen korumacılık eğilimleri karşısında Türkiye'nin serbest, adil ve kurallara dayalı uluslararası ticarete ilişkin yaklaşımını mevkidaşlarımızla paylaşma imkanı bulduk" ifadelerini kullandı.

Bakanlar Konseyi'ne katılan diğer bakanlarla gerçekleştirecekleri ikili görüşmelerde de ülkeler arasındaki ekonomik ve ticari iş birliği imkanlarını değerlendirmeyi sürdüreceklerini belirten Bakan Bolat, "38 OECD üyesi ülkenin yanı sıra aday ve davetli ülkelerden üst düzey temsilcilerin katıldığı toplantılarda; küresel ekonomi, dijital dönüşüm, yapay zeka, sürdürülebilir kalkınma, ticaret, istihdam ve beceri politikaları başlıkları ele alındı. Bu kapsamda, güncel küresel ekonomik gelişmeler ve ortak politika öncelikleri üzerine katılımcılarla kapsamlı görüş alışverişinde bulunduk. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda; ticaretin, yatırımların ve uluslararası ekonomik iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürmeye devam ediyoruz" açıklamasında bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı