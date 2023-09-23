Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ'da ele geçirilen silahları açıkladı

- Azerbaycan, Karabağ'da ele geçirilen askeri teçhizat, silah ve mühimmatın listesini açıkladı

BAKÜ - Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ'da yasadışı Ermeni silahlı güçlerine yönelik gerçekleştirilen terörle mücadele operasyonunda ele geçirilen silahların listesini açıkladı.

Karabağ'da yasadışı Ermeni güçlerin silahsızlandırılması yönünde yürütülen çalışmalar devam ediliyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ'da yasadışı Ermeni silahlı gruplarına yönelik gerçekleştirilen terörle mücadele operasyonunun ardından ele geçirilen askeri teçhizat, silah ve mühimmatın listesini paylaştı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, operasyonlarda Ermeni silahlı gruplarına ait 4 tank, 1 piyade savaş aracı 3 MT-LB ZQ-20/3 "Zastava" askeri araç, 12 obüs, 12 havan topu, 28 füze sistemi, 468 mayın, 956 mayın için mühimmat, 441 havan mermisi, 22 el bombası fırlatıcısı, 46 el bombası fırlatıcısı mermisi, 313 otomatik silah, 66 bin 242 silah mermisi, 50 roket, 300 patlayıcı ve 62 el bombasına Azerbaycan ordusu tarafından el konulduğu aktarıldı.