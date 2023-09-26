Azerbaycan Polisleri Karabağ'daki Sivillere Yardım Ediyor

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, Azerbaycanlı polislerin, Karabağ'daki Ermeni sivillerin ihtiyaçlarını karşıladıklarını belirterek oto yollarda sivillere yardımcı olan Azerbaycan polislerinin görüntüsünü paylaştı.

Hacıyev, görüntüyle birlikte şu açıklamayı yaptı;

"Yolda Rus barış gücü askerleriyle birlikte Azerbaycan Polis personeli Ermeni sivillere su dağıtıyor ve başka bir şeye ihtiyaçları olup olmadığını soruyor. İletişim Rusça ve hatta Azeri dilinde de yapılıyor. Karşılıklı bir arada ve yan yana yaşadıkları günlerden bu yana, Karabağ'ın bazı Ermeni sakinleri Azerice de konuşuyor."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hacıyev ayrıca sahadaki insani ihtiyaçlara cevap verebilmek için Karabağ'da yaşayan Ermenilerin temsilcileriyle de doğrudan temasta olduklarını ve Azerbaycan'ın Ağdam, Sabirabad ve Saatlı bölgelerindeki hastanelerin Hankendi'den önemli sayıda hasta kabul etmeye başladığını vurguladı.

Hacıyev bölgedeki sivil halkın ihtiyaçlarına yönelik ise Uluslararası Kızılhaç (ICRC) temsilcileriyle irtibatta olduklarını belirtip "Özellikle yanık tedavisinde kullanılmak üzere ilaç ve diğer tıbbi malzemeler gönderilmiştir. Ayrıca gıda yardımı da ulaştırılmıştır. Bu yardımlar bugün ve sonraki günlerde de devam edecektir. Tıbbi desteğe ihtiyaç duyan kişileri almak ve tıbbi bakım sağlamak üzere sağlık ekibiyle birlikte helikopterin Ermenistan'dan Karabağ'a erişimi sağlanmıştır. Şu anda ICRC'ye Gorus-Gafan-Eyvazlı-Fuzuli-Shusha-Khankandi yolu üzerinden tıbbi tahliyeler ve yardım dağıtımı için istisnai erişim sağlamak için çalışıyoruz" dedi.