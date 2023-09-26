Azerbaycan, Karabağ'daki Ermeni sakinlere yakıt gönderdi

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı, Karabağ'daki Ermeni sakinlere 60 bin ton yakıt gönderdiğini duyurdu. Yakıtın öncelikle anaokulları, ambulans hizmetleri ve itfaiye teşkilatlarına verileceği belirtildi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı'ndan bugün yapılan açıklamada, Karabağ'daki Ermeni sakinlere 60 bin ton yakıt gönderildiğini duyurdu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı ofisinden yapılan açıklamada, 21 Eylül 2023 tarihinde Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde ikamet eden Ermeni sakinlerin temsilcileriyle Yevlah şehrinde yapılan toplantıda yapılan talep doğrultusunda, yaklaşık 30 ton benzin ve 34 ton dizel yakıt gönderildiği belirtildi. Yakıtın öncelikle anaokulları, ambulans hizmetleri ve itfaiye teşkilatlarına verileceği kaydedildi.