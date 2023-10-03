Azerbaycan, Karabağ'da Ermeni nüfusuna insani yardımlarını sürdürüyor

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, Karabağ'da düzenlenen anti-terör operasyonundan bu yana Ermeni nüfusuna yapılan insani yardımlar hakkında detaylı bilgi verdi. Yardımlar arasında gıda, hijyen malzemeleri, tıbbi yardım ve ambulans hizmeti bulunuyor.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, bugün Azerbaycan'ın Karabağ'da düzenlediği anti-terör operasyonundan bu yana Ermeni nüfusuna yaptığı insani yardımlar hakkında detaylı bilgi verdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev açıklamasında, 22 Eylül'den 1 Ekim'e kadar gönderilen yardımların detaylı bir şekilde görüldüğü bir zaman çizelgesi paylaştı. Hacıyev'in sosyal medya hesabından yayınladığı infografikte, 22 Eylül'de ilk etapta 2 kamyonluk 40 ton yardım malzemesinin (gıda, hijyen malzemeleri, bebek bezi ve ekmek) bölgeye ulaştırıldığı ayrıca 40 ton benzin ve 24 ton dizel yardımının peyderpey Karabağ'a gönderildiği görüldü.

25 Eylül'de Hankendi'de bir yakıt deposunda meydana gelen patlamada ölen ve yaralanan 200'den fazla kişi için ambulans yardımının yola çıktığı ifade edilirken, 26 Eylül'de patlama sonrasında Hankendi'de güvenliği sağlamak ve yardım bekleyenlere ulaşabilmek için itfaiye ve ambulans hizmetinin sağlandığı bilgisi paylaşıldı.

SAHRA HASTANELERİ VE MUTFAKLARI KURULDU

Azerbaycan, 27 Eylül'e kadar düzenli biçimde bölgeye insani yardım, gıda, tıbbi yardım başta olmak üzere desteğini sürdürdü. 33 bin civarında gıda ve 32 bin litre su yardımını bölgeye ulaştırıldığı belirtilen açıklamada, sahra hastaneleri ve mutfakların da kurulduğu belirtildi. Bölgede hizmet veren sahra hastanesi için 53 araçlık yardım ekipmanı gönderildiği ve bölgede bulunan Ermeni sakinler için 10 otobüs tahsis edilerek Laçin Yolu aracılığıyla sınır kapısına ulaştırıldığı aktarıldı.

BAKANLIKLAR KARABAĞ'DA OFİS AÇTI

Öte yandan açıklamada, Hankendi'deki yakıt deposunda meydana gelen patlama sonrasında 15 Azerbaycan ekibinin arama kurtarma çalışmalarına katıldığı, 7 ambulansın bölgede çalışmalarını sürdürürken, Azerbaycan telefon operatörleri, Azercell, Nar ve Bakcell'in bölgede hizmet vermeye başladığı kaydedildi. Hacıyev açıklamasında, Göçmenlik Bürosu'nun, İş ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ve Savunma Bakanlığı'nın Karabağ'da ofis kurarak çalışmalarına başladığının altını çizdi.