ASEAN Ülkeleri, Kuşak ve Yol İnisiyatifi İle İşbirliğini Sürdürme Çağrısı Yaptı

ASEAN ülkelerinin temsilcileri, 20. Çin-ASEAN Fuarı'nda Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin bölgesel ekonomi ve işbirliğine katkılarını övdü ve işbirliğinin sürdürülmesi çağrısında bulundu.

NANNİNG, 18 Eylül (Xinhua) -- ASEAN'a üye ülkelerin temsilcileri Pazar günü düzenlenen 20. Çin-ASEAN Fuarı'nda, Kuşak ve Yol İnisiyatifi konusunda işbirliğinin sürdürülmesi çağrısında bulunarak, inisiyatifin bölgesel ekonomi ve işbirliğine katkılarından övgüyle bahsetti.

Laos Başbakanı Sonexay Siphandone, Laos'un diğer ASEAN üyeleri ve Çin ile yakın işbirliğini sürdüreceğini ve Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin uygulanmasına katkıda bulunacağını belirtti.

Sonexay söz konusu açıklamayı, Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nin merkezi Nanning'de düzenlenen 20. Çin-ASEAN Fuarı'nın açılış töreninde yaptı.

İki ülke arasındaki altyapı işbirliğinin tatbiki sonuçlar doğurduğunu söyleyen Başbakan, Çin-Laos Demiryolu projesinden, istihdam yaratması, personel değişimini artırması ve Çin, Laos ve diğer ASEAN ülkeleri arasındaki işbirliğini teşvik etmesi nedeniyle övgüyle söz etti.

Malezya Başbakanı Enver İbrahim ise Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin bölgesel ilişkilerin sağlamlaştırılmasında önemli rol oynadığını belirterek Malezya-Çin Kuantan Endüstri Parkı'nı örnek bir Kuşak ve Yol İnisiyatifi projesi olarak gösterdi.

Bu yıl Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin 10'uncu ve Çin-ASEAN Fuarı'nın ilkinin 20'nci yıldönümü. Kuşak ve Yol İnisiyatifi son on yılda ASEAN ülkelerinde altyapı projelerinde hızlı bir büyümeye neden oldu. En önemli projeler arasında Çin-Laos Demiryolu, Jakarta-Bandung Yüksek Hızlı Demiryolu ve Malezya'nın Kuantan Limanı yer alıyor.

Fuarda yetkililer ve iş insanları, Kuşak ve Yol İnisiyatifi projelerinin bölgede ticaret, yatırım ve işbirliğini kolaylaştırdığını ve pandemi sonrasında bölgenin ekonomik toparlanmasına yardımcı olduğunu vurguladı.

Vietnam Başbakanı Pham Minh Chinh, ortak refaha ulaşmak için Kuşak ve Yol İnisiyatifi çerçevesinde bağların geliştirilmesine yönelik çabaları desteklediklerini ifade etti.

Çin'den, sorumlu büyük ülke olarak oynadığı rol ve bölgesel ekonominin dengeleyicisi şeklinde hareket ettiği için övgüyle bahseden Başbakan, "Vietnam da dahil olmak üzere ASEAN ülkeleri, Çin'in bölgedeki işbirliği ve ortak refaha yaptığı önemli katkıları her zaman takdir edip büyük değer vermiştir" dedi.

Tayland Başbakan Yardımcısı ve Ticaret Bakanı Phumtham Wechayachai ise Tayland'ın Çin'in bölgenin sürdürülebilir kalkınmasını destekleme çabalarını takdir ettiğini belirtti.

Tayland'ın kalkınma politikalarının, sürdürülebilir ve dengeli bir büyüme sağlama hedefi açısından Kuşak ve Yol İnisiyatifi ile uyumlu olduğunu belirten Bakan, Çin ve Tayland arasındaki işbirliğinin çeşitli alanlarda artması temennisinde bulundu.

Resmi istatistiklere göre, Çin, Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin başlamasından bu yana geçen on yılda, 150'den fazla ülke ve 30'dan fazla uluslararası kuruluşla 200'den fazla işbirliği belgesi imzaladı ve bunun sonucunda 3.000'den fazla işbirliği projesi hayata geçirildi.