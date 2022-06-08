Amerikalı öğretmen IŞİD'in kadınlar taburunun komutanı olduğunu itiraf etti - Haberler

Kansaslı eski bir öğretmen olan Allison Fluke-Ekren, IŞİD'in kadınlar taburunun komutanı olduğunu ve Amerikan topraklarına saldırılar düzenlemeyi planladıklarını itiraf etti.

42 yaşındaki eski bir biyoloji öğrencisi ve sınıf öğretmeni olan Allison Fluke-Ekren, yüzü aşkın kadına askeri eğitim verdiğini söyledi.

ABD'den 2011 yılında ayrılan ve Libya'daki Ensar el Şeria örgütüne katılan Fluke-Ekren daha sonra buradan Suriye'ye geçmişti.

Ekim ayında görülecek mahkemede, Fluke-Ekren'in 20 yıl hapis cezasına çarptırılması söz konusu.

Mahkemeye sunulan belgelere göre, Fluke-Ekren'in ikinci eşi Volkan Ekren de 2012'de Libya'nın Bingazi kentindeki Amerikan konsolosluk binasına saldırı düzenleyen Ensar el Şeria örgütünün bir üyesiydi.

Fluke-Ekren ve daha sonra bir hava saldırısında öldürülen eşi, Bingazi'de ele geçirdikleri ABD belgelerini inceledikten sonra IŞİD'e bir rapor sunmuşlardı.

Allison Fluke-Ekren'in bir süre Türkiye ve Mısır'da yaşadıktan sonra Suriye'ye gittiği, burada IŞİD'e katıldığı ve Rakka'da tümü kadınlardan oluşan Katibe Nusaybah taburuna komutanlık etmeye başladığı belirtiliyor.

Fluke-Ekren'in buradaki asli görevinin kadınlara ve kız çocuklarına makineli tüfeklerden el bombalarına ve intihar yeleklerine dek silah kullanımı üzerine eğitim vermek olduğu düşünülüyor.

Virginia'da görülen mahkemede, Allison Fluke-Ekren kadınlar taburuna eğitim verdiği suçlamalarını kabul etti ancak kız çocuklarını tabura katmaya asla teşebbüs etmediğini savundu.

Fluke-Ekren'in eğitim verdiği kadınlardan bazılarının aleyhinde tanıklık etmeleri bekleniyor.

Aşırı radikal

Ümmuhammed al Amriki adıyla da bilinen Allison Fluke-Ekren, IŞİD'in ele geçirmesinin ardından Irak'ın Musul kentinde de yaşamıştı.

Savcılık makamına göre, aleyhinde ifade veren bir tanık Fluke-Ekren'in "10 üzerinden 11 ya da 12 seviyesinde aşırı bir radikal olduğunu" söyledi.

Fluke-Ekren Amerikan topraklarına saldırılar düzenlemeyi tartıştıklarını da kabul etti. Saldırı düzenlemeyi düşündükleri hedefler arasında bir üniversite ve bir alışveriş merkezi vardı.

Fluke-Ekren'in "çok sayıda insanın öldürülmediği bir saldırıyı zaman kaybı olarak gördüğü" öne sürülüyor.

Mahkemede çok sayıda çocuğu olduğu için ceza indiriminden faydalanmak üzere hakkındaki suçlamaları kabul edip etmeyeceği sorulduğunda Fluke-Ekren'in ağladığı belirtiliyor.

'İhanet yumağı'

ABD'deki ailesi mahkemeden Fluke-Ekren'in çocuklarına erişimini yasaklamasını talep etmişti.

Fluke-Ekren'in ikisi ilk, beşi ikinci evliliğinden olmak üzere yedi çocuğu bulunuyor.

İlk eşi ve ailesinin 25 Ekim'de görülecek davada "ardında bir ihanet yumağı bıraktı" dedikleri Fluke-Ekren'in aleyhinde ifade vermeleri bekleniyor.

İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre, Fluke-Ekren ikinci eşi Volkan Ekren'le ABD'de Kansas Üniversitesi'nde eğitim görürlerken tanıştı ve çift daha sonra çocuklarıyla Türkiye'ye yerleşti.

Gazeteye göre ABD'de makine tamircisi olarak çalışan ilk eşi James Fluke, Kansaslı kadının çocuklarını kaçırdığını, onları görme karşılığında kendisinden sürekli para istediğini ve 10 yıl boyunca çocuklarını göremediğini belirtti.

Ekren'in ilk evliliğinden olan 25 yaşındaki oğlu Gabriel, 17 yaşındayken ABD'ye kaçmayı başardı ama 24 yaşındaki kızı Alaina'nın nerede olduğu bilinmiyor.