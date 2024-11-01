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Krizin vurduğu 338 yıllık fırın zinciri iflas etti

Krizin vurduğu 338 yıllık fırın zinciri iflas etti
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Almanya'nın 338 yıllık fırın zinciri Krachenfels, enerji maliyetleri ve koronavirüs pandemisinin etkileri nedeniyle iflas başvurusunda bulundu. Türklerin de gözdesi olan 29 şubesi bulunan fırın zinciri son olarak 12 şubesini kapatma kararı almıştı.

Küresel ekonomik kriz nedeniyle çok sayıda şirket art arda iflas bayrağını çekerken halkaya son eklenen firma ise Almanya'da 1686 yılından bu yana fırıncılık alanında faaliyet gösteren Krachenfels oldu.

12 ŞUBESİNİ KAPATTI

Krachenfels, yüksek enerji maliyetleri ve COVID-19 pandemisinin olumsuz etkileri nedeniyle iflas başvurusunda bulundu. 24 Ekim tarihinde Villingen-Schwenningen Asliye Mahkemesi'ne başvuru yaparak iflas sürecini başlattı. Şirket, son dönemde 12 şubesini kapatarak yeniden yapılandırma sürecine girmişti. Şu an için toplamda 29 şubesi bulunuyor.

SÜPERMARKETLERDEKİ FIRIN REYONLARIYLA HİZMET VERMEKTEYDİ

Artan enerji maliyetleri ve genel fiyat artışları, Krachenfels'in finansal durumunu zorlaştırdı. Yaz aylarında yapılan değerlendirmelerde, Villingen-Schwenningen, Trossingen ve St. Georgen gibi bölgelerde 12 şube kapatıldı. Şirket, bu dönemde süpermarketlerdeki fırın reyonlarıyla da hizmet vermekteydi.

TÜRKLER TARAFINDAN DA ÇOK SEVİLİYOR

Krachenfels'in çavdar ekmeği ve simitleri özellikle Almanya'da yaşayan Türkler tarafından da çok seviliyordu. 338 yıllık fırın zincirinin iflastan kurtarılıp kurtarılamayacağı önümüzdeki aylarda belli olacak.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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