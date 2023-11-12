Almanya'da Filistin'e Özgürlük Mitingi Düzenlendi

Almanya'nın Köln kentinde Filistin'e destek amacıyla düzenlenen mitinge katılanlar, Filistin bayrakları ve eleştirel dövizler taşıdı. Gösteride Filistin halkının maruz kaldığı zulüm anlatıldı ve İsrail hükümetinin tutumu eleştirildi.

Almanya'nın Köln kentinde, Filistin halkıyla dayanışma amacıyla "Filistin'e Özgürlük" mitingi yapıldı.

Tarihi Köln Katedrali ile tren garı arasındaki meydanda düzenlenen mitinge katılanlar, Filistin bayraklarıyla İsrail'i eleştiren mesajların yer aldığı dövizler taşıdı.

"Filistin'e Özgürlük" temasıyla düzenlenen gösteriye, farklı ülkelerin vatandaşlarının yanı sıra Türkler de katıldı.

Gösteride yapılan konuşmalarda, Filistin halkının yıllardır maruz kaldığı "zulüm" anlatıldı, İsrail hükümetinin tutumu eleştirildi.

Selma isimli Tunuslu gösterici, AA muhabirine Türkçe olarak yaptığı açıklamada, "Filistin'de her gün çocuklar ölüyor. Almanya ve Amerika para veriyor, silah gönderiyor, orada insanlar ölüyor." dedi.

Gösteriye katılan Emin Korkmaz ise evde oturup televizyon karşısında olayları izlemek yerine buraya gelerek, Filistin halkına destek vermek istediğini söyledi.

Sıkı güvenlik önlemleri altında yaklaşık 2 saat süren gösteriye katılanlar, daha sonra olaysız dağıldı.