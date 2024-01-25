AfD Milletvekilleri, Terör Şüphesiyle Gözaltında Olan Eski Milletvekiliyle Görüşmek İçin İzin Aldı

Alman Stern dergisi ve RTL kanalının haberlerine göre, aşırı sağcı parti Almanya İçin Alternatif (AfD) mensubu en az üç federal meclis milletvekili, 2022 yılı sonlarında "terör şüphesiyle" gözaltına alınan ve şu anda hapiste bulunan eski milletvekili Birgit Malsack-Winkemann’i ziyaret etmek için izin aldı.

Alman haber ajansı dpa’ya konuşan AfD parlamento grubundan bir sözcü, görüşmeleri doğruladı ve görüşmelerin “kişisel nitelikte” olduğunu ve AfD’nin “parti grubuyla ilgisinin olmadığını” söyledi.

Haberlerde görüşme izni alan milletvekillerinin isimleri Gereon Bollmann, Jürgen Pohl ve Steffen Kotre olarak açıklandı.

Aynı zamanda eski bir hakim olan Malsack-Winkemann, 2017-2022 yılları arasında AfD partisinden Federal Meclis milletvekilliği yaptı.

Malsack-Winkemann, Aralık 2022’de kendilerini "Reichsbürger" (İmparatorluk Vatandaşları) olarak tanımlayan ve darbe yoluyla iktidarı devirmeyi planlayan aşırı sağcı yapılanmaya yönelik yapılan geniş çaplı operasyonda gözaltına alınmıştı.

Alman basınında yer alan haberlerde, Malsack-Winkemann'ın darbe sonrasında adalet bakanlığı görevini üstlenmesinin öngördüğü belirtilmişti.

Pohl: Siz mutlu olmaz mıydınız?

Bollmann’ın 2 Şubat 2023 tarihinden bu yana Malsack-Winkemann için sürekli ziyaret izni aldığı belirtilen haberde, federal başsavcılığa yazdığı bir yazıda ise Malsack-Winkemann’ı yaklaşık olarak ayda bir kez ziyaret etmeyi planladığı belirtildi.

Bollmann, Stern ve RTL’ye yaptığı açıklamada, AfD parti liderliğinin temas hakkında bilgilendirilmediğini söyledi.

Habere göre, AfD Federal Meclis parti grubunun enerji politikaları sözcüsü Kotre’nin 1 Haziran 2023’ten, Pohl’ün ise 24 Ağustos 2023’ten bu yana ziyaret izni bulunuyor.

Dergi, Kotre’nin sorulara cevap vermediğini belirtti.

Stern dergisi, Pohl’ün ise sorulara verdiği yazılı cevapta “Bir yıl boyunca tutuklu kalsanız, başkalarının sizi ziyaret etmesinden mutlu olmaz mıydınız?” dediğine yer verdi.

Reichsbürger: İmparatorluk Vatandaşları kim ve amaçları neydi?

Almanya'da darbe yoluyla iktidarı devirmeyi planlayan aşırı sağcı bir gruba yönelik Aralık 2022’de düzenlenen operasyon ülkede geniş yankı uyandırmıştı.

Bu operasyonlarda AfD’li eski milletvekili Birgit Malsack-Winkemann’ın da olduğu onlarca kişi “terör şüphesiyle” gözaltına alındı.

Federal Başsavcılığına göre, “İmparatorluk Vatandaşları” iç savaş benzeri koşullar yaratılarak Alman hükümetini devirmeyi ve siyasi yönetimi devralmayı planladı.

"İmparatorluk Vatandaşları" ideolojik olarak Federal Almanya Cumhuriyeti ve demokratik yapılarını reddediyor.

Almanya'nın iç istihbarat birimi olan Anayasayı Koruma verilerine göre, kendilerini "Alman İmparatorluğu Vatandaşı" olarak görenlerin sayısı 23 bin civarında bulunuyor.

Almanya’da yükselen aşırı sağ ve AfD’yi kapatma talepleri

Almanya’da aşırı sağcı AfD’nin oy oranlarının anketlerde yüzde 22’ye kadar çıkması ülkede endişelere neden oluyor.

AfD bu oy oranıyla Birlik partileri CDU/CSU’nun ardından ülkedeki en büyük ikinci siyasi parti konumunda bulunuyor.

Son olarak Berlin yakınlarındaki Potsdam’da bir otelde göçmenler için “kitlesel sınır dışı planının” konuşulduğu gizli bir toplantının basına yansıması sonrası AfD’nin yasaklanması tartışmaları da arttı.

Araştırmacı gazetecilik ağı Correctiv’in haberinin ardından Almanya’nın birçok kentinde yüzbinlerce kişi aşırı sağ ve AfD karşıtı gösteriler düzenledi.

Darbe planladıkları iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında tutuklananlar arasında AfD'li Birgit Malsack-Winkemann'ın bulunması da AfD'nin yasaklanması tartışmalarını güçlendirmişti.

AfD’nin kapatılması tartışmaları arasında Almanya Anayasa Mahkemesi, aşırı sağcı Die Heimat (Vatan) partisinin hazine yardımlarına dair dikkat çeken bir karar verdi.

Partinin, özgürlükçü demokratik temel düzeni reddettiğine, anayasal düzeni baltalamak veya ortadan kaldırmaya yönelik bir yapılanma içinde olduğuna vurgu yapan mahkeme, Salı günü aldığı kararla partinin hazine yardımlarından altı yıl süreyle mahrum bırakılmasına karar verdi.

İçişleri Bakanı Nancy Faeser, AYM’nin kararıyla ilgili yaptığı açıklamada, “Demokratik devletimiz anayasa düşmanlarını finanse etmez” dedi ve kararı “net bir sinyal” olarak niteledi.

MDR Anketi: AfD, Saksonya’da yüzde 35’le en güçlü parti

Almanya’da bu yıl Eylül ayında üç önemli doğu eyaletinde seçimler yapacak: Thüringen, Saksonya ve Brandenburg

Araştırmalara göre, yapılacak eyalet seçimlerinde AfD birinci parti olarak çıkabilir.

Son olarak kamu yayıncı kuruluşu MDR’nin infratest dimap’e yaptırdığı oy verme eğilimi araştırmasına göre, Saksonya’daki seçimlerde oyların yüzde 35’ni alıyor.

Araştırmaya göre, CDU yüzde 30 ile ikinci parti, federal hükümetteki koalisyon ortakları SPD ve Yeşiller ise yüzde 7’şer oy oranına sahip.