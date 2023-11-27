Almanya Cumhurbaşkanı İsrail'de

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, İsrail'de mevkidaşı Isaac Herzog ile bir araya geldi. Steinmeier, çatışmalardan etkilenen Kibbutz Be'eri'yi ziyaret etti ve Herzog'un açıklamasıyla Almanya'ya teşekkür etti.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, İsrail'de mevkidaşı Isaac Herzog ile bir araya geldi.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ve eşi, İsrail'i ziyaret etti. İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile bir araya gelen Steinmeier, çatışmalardan etkilenen Kibbutz Be'eri'yi ziyaret etti. Herzog ve Steinmeier'in ziyaret sırasında çelik yelek giydiği görüldü. Herzog, Kibbutz Be'eri'deki sanat galerisinin ve kültür merkezinin yeniden inşası için Almanya'nın 7 milyon avro bağışta bulunacağını ifade ederek, Steinmeier'e ve Almanya'ya İsrail'e verdikleri destek için teşekkür etti.

Steinmeier'ın İsrail'in ardından Umman ve Katar'ı ziyaret etmesi bekleniyor. - TEL AVİV