Almanya Başbakanı Merz, Trump ile Beyaz Saray'da Buluşacak

Haber: İlhan Baba

(BERLİN)- Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Perşembe günü ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'da bir araya gelecek. Görüşmenin gündeminde Rusya'ya yönelik yaptırımlar, Ukrayna'daki savaşın sona erdirilmesine yönelik çabalar ve NATO'nun dış tehditlere karşı tutumu yer alıyor. Ayrıca ABD ile AB arasındaki gümrük anlaşmazlıkları da konuşulacak.

Başbakan Merz, Çarşamba akşamı Almanya'daki eyalet başbakanlarıyla yaptığı akşam yemeğinin ardından Washington'a hareket edecek. Perşembe günü düzenlenecek olan Eyalet Başbakanları Konferansı'nda ise Merz'i, Başbakanlık Müsteşarı Thorsten Frei temsil edecek.

Washington ziyareti kapsamında Merz, Trump ile Beyaz Saray'da özel bir görüşme yapacak, ardından birlikte öğle yemeği yiyecek ve ortak basın toplantısı düzenleyecekler. Bu ikili görüşme, Merz'in 6 Mayıs'ta göreve başlamasından bu yana Trump ile yapacağı ilk yüz yüze görüşme olacak.

Ziyaret, hem transatlantik ilişkilerin geleceği açısından hem de Merz ile Trump arasında doğrudan bir diplomatik kanalın inşa edilmesi bakımından önem taşıyor. ABD Başkanı Trump'ın, Merz'i Beyaz Saray'ın karşısında yer alan ve özel misafirlerin ağırlandığı Blair House'da konuk edecek olması ise diplomatik çevrelerde "anlamlı bir jest" olarak değerlendiriliyor.

Son haftalarda iki liderin birden fazla kez telefon görüşmesi yaptığı ve başta Ukrayna'daki gelişmeler olmak üzere çeşitli konularda fikir alışverişinde bulunduğu belirtiliyor. Edinilen bilgilere göre Merz ve Trump artık birbirlerine doğrudan ulaşabiliyor, cep telefonu numaralarını paylaştıkları ve mesajlaştıkları, hatta birbirlerine "Friedrich" ve "Donald" şeklinde hitap ettikleri ifade ediliyor.