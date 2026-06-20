Almanya Spd Milletvekili Karaahmetoğlu: Türkiye ile İlişkiler Zayıflarsa Çin ve Brıcs Devreye Girer

Haber: İlhan Baba

(BERLİN) - Almanya Sosyal Demokrat Parti (SPD) Federal Meclis Milletvekili Macit Karaahmetoğlu, Türkiye'nin Almanya için stratejik ve ekonomik açıdan vazgeçilmez bir ortak olduğunu belirterek, ilişkilerde boşluk bırakılması halinde bu alanın Çin ve BRICS ülkeleri tarafından doldurulabileceğini söyledi.

Almanya Sosyal Demokrat Parti (SPD) Federal Meclis Milletvekili ve Alman-Türk Topluluğu Başkanı Macit Karaahmetoğlu, Almanya Ekonomi Bakanı Katherina Reiche'nin Ankara ziyaretine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'nin Almanya için yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda stratejik bir ortak olduğunu vurgulayan Karaahmetoğlu, "Türkiye ile ilişkilerde boşluk bırakılırsa Türkiye, Batı'dan uzaklaşır ve bu alanı Çin ya da BRICS ülkeleri doldurur" dedi.

Türkiye'nin genç ve nitelikli nüfusuna dikkati çeken Karaahmetoğlu, Almanya'nın yaşlanan nüfusu ve artan nitelikli iş gücü ihtiyacına işaret etti. Türkiye'nin bu noktada önemli bir potansiyel sunduğunu belirten Karaahmetoğlu, iki ülke arasındaki köklü göç geçmişinin uyum sürecini de kolaylaştırdığını ifade etti. "Almanya'nın yaşadığı nitelikli iş gücü açığı göz önüne alındığında Türkiye ile daha güçlü iş birliği kurulması hem mantıklı hem de stratejik bir adımdır" diyen Karaahmetoğlu, Türkiye'den gelen çalışanların Almanya'ya entegrasyonunun birçok ülkeye kıyasla daha kolay gerçekleşebildiğini söyledi.

Ekonomik ilişkilerin geliştirilmesinin demokrasi ve hukuk devleti ilkelerinden bağımsız düşünülemeyeceğini vurgulayan Karaahmetoğlu, Türkiye'de demokratik standartlara ilişkin sorunların da açık şekilde dile getirilmesi gerektiğini belirtti. Karaahmetoğlu, "Güçlü ekonomik ilişkiler istiyoruz ancak bu, demokratik değerlerin göz ardı edilmesi anlamına gelmemelidir" ifadelerini kullandı.

Gümrük Birliği'nin modernizasyonuna da değinen Karaahmetoğlu, bu sürecin Avrupa Birliği ve Almanya için önemli bir stratejik araç olduğunu söyledi. Karaahmetoğlu, bu kapsamda siyasi çoğulculuk, basın özgürlüğü ve sivil toplumun güçlendirilmesine yönelik somut ilerlemelerin teşvik edilmesi gerektiğini vurguladı.

Karaahmetoğlu, "Türkiye ile güçlü, yapıcı ve sürdürülebilir bir ortaklık istiyoruz. Ancak bu ortaklık, demokratik değerlerin göz ardı edildiği koşulsuz bir yakınlaşma anlamına gelemez. Hedefimiz Türkiye'nin Avrupa ile bağlarını güçlendirmek ve Avrupa ailesinin güçlü bir parçası olarak kalmasını desteklemektir" dedi.

Kaynak: ANKA