"Alkol yasağı olan Dünya Kupası'na, Zeytinburnu'ndan kola içine gizlenmiş alkollü içecek gönderildiği iddiası doğru değil"

FIFA'nın Katar'da gerçekleştirilen Dünya Kupası'nın oynanacağı sekiz stadyum ve çevresinde alkol satışı yapılmayacağını açıklaması büyük yankı uyandırmıştı. Birçok kesimin tepkisini çeken karar ilgili sosyal medyada dolaşıma giren bir görüntüde, kola markasının içine gizlenmiş alkollü içeceğin Katar'a gittiği iddia edildi.

Dünya Kupası'nda stad ve çevrelerinde alkollü içecek satışının yasaklanması bazı kesimlerce tepkiyle karşılanmıştı. Sosyal medyada paylaşılan bir görüntüde "Zeytinburnu'nda hummalı bir sevkiyat çalışması vardı. Dünya Kupası maçlarında alkol almak isteyen taraftarlar rahattalar" notuyla kolanın içine gizlenmiş alkollü içecek görseli göze çarptı.

ÇOĞU KİŞİ GERÇEK SANDI

Paylaşım birçok kişi tarafından beğenildi ve paylaşıldı. Durumu gerçek sanan sosyal medya kullanıcıları ile görselin sahte olduğunu düşünen birçok kişi paylaşım hakkında esprili yorumlar yaptı.

HERKES AYNI GÖRSELİ PAYLAŞMIŞ

Görseli tersine arattığımızda, söz konusu içeceğin dünyaca ünlü alışveriş sitesinde satışa sunulduğu görülebiliyor. Öte ayndan aynı görsel, Dünya Kupası'nda alkol almanın yollarını arayan birçok kişi tarafından paylaşılmış.

Görsel doğru ancak içeceğin İstanbul Zeytinburnu'ndan gönderildiğini kanıtlayan bir bilgi yok.