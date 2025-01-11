Akraba ülkeden Rusya'ya karşı ihanet gibi hamle

Moskova'ya karşı Batılı ülkeler Ukrayna savaşı nedeniyle yaptırım uygularken, Rusya'nın tarihi müttefiklerinden olan Sırbistan'ın son hamlesi gündem oldu. Ruslar gibi Slav etnik kökenine sahip Balkan ülkesi Sırbistan, jeopolitik gerilimler ve Rusya'ya karşı yaptırımları gerekçe göstererek, iki ülke arasındaki bazı savunma anlaşmaları kapsamında silah ticaretini durduklarını duyurdu.

"YAPTIRIMLAR NEDENİYLE RUSYA'DAN SİLAH TEDARİKİ ZORLAŞTI"

Sırbistan Genelkurmay Başkanı General Milan Mojsilovic, uluslararası yaptırımların Rusya'dan yeni silahların teslimatını engellediğini belirtti. Diplomatik çabaların bu sorunları çözmede yetersiz kaldığını ifade eden Mojsilovic, bazı anlaşmaların iptal edildiğini, bazılarının ise uluslararası ilişkilerin normalleşmesi umuduyla ertelendiğini söyledi.

SIRBİSTAN SAVAŞ UÇAKLARINI DA RUSYA'DAN DEĞİL FRANSA'DAN YENİLEDİ

Avrupa Birliği (AB) aday ülkesi olan Sırbistan, tarihsel olarak Rusya'nın Avrupa'daki en yakın müttefiklerinden biri konumunda. Ancak Ukrayna'nın işgali, Sırbistan'ı dış politikasını AB ve Batı ülkeleriyle daha uyumlu hale getirme yönünde baskı altına aldı. Geçtiğimiz yıl Sırbistan, eski Rus uçakları MiG-29 filosunun yerine geçmek üzere 2,7 milyar Euro değerinde 12 Fransız Rafale jeti satın almıştır.

SIRBİSTAN'IN SİLAH BAKIMINDA ROTASI RUSYA

Sırbistan'ın Ukrayna'ya üçüncü ülkeler aracılığıyla yaklaşık 800 milyon dolar değerinde askeri yardım sağlaması, ülkenin savunma ve dış politikasındaki karmaşıklığın bir diğer göstergesi. Bu yardım, bazı NATO üyelerinin katkılarını aşarak, Sırbistan'ın Rusya ve Batı arasındaki çatışmada giderek daha karmaşık bir konum aldığını gösteriyor. Buna rağmen Sırbistan, Rus yapımı silahlarının operasyonel durumunu korumakta, yedek parça ve bakımı lisanslı üretim yoluyla temin etmekte.

SIRBİSTAN SİLAH TEDARİK KONUSUNDA ÇİN'E YÖNELİYOR

Stratejik bir değişim olarak Sırbistan, son yıllarda Çin'i önemli bir silah tedarikçisi olarak görüyor. Bu durum, Çin'den FK-3 hava savunma füze sistemi satın alınmasıyla belirginleşti. FK-3, Çin'in HQ-22 orta menzilli hava savunma sisteminin ihracat versiyonu ve Sırbistan'ın savunma envanterinde Rus S-400 sisteminin yerini alabilecek potansiyele sahip. FK-3 sistemi, 100 km'ye kadar menzile sahip olup, 27 km irtifaya kadar hava tehditlerini hedef alabilmekte.