Afganistan'da sel felaketi: 26 kişi hayatını kaybetti

Afganistan'ın doğusundaki Vardak vilayetinde meydana gelen seller sonucu 26 kişi hayatını kaybetti, 44 kişi yaralandı ve 36 kişi kayboldu. Sel felaketi nedeniyle büyükbaş hayvanlar telef oldu, evler yıkıldı ve araziler sular altında kaldı.

Afganistan'ın Vardak vilayetinde seller yüzünden yıkılan bir ev, 23 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Saifurahman Safi/Xinhua)

KABİL, 24 Temmuz (Xinhua) -- Afganistan Doğal Afet Yönetim Bakanlığı Sözcüsü Shafiullah Rahimi, Afganistan'ın doğusundaki Vardak vilayetinde seller yüzünden hayatını kaybedenlerin sayısının 26'ya yükseldiğini, 44 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Rahimi, Pazar günü gazetecilere yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz Cumartesi günü doğudaki Vardak vilayetinin bazı kesimlerinde meydana gelen sağanak yağış ve sellerde toplam 26 kişi hayatını kaybetti, 44 kişi yaralandı ve 36 kişi kayboldu" diye konuştu.

Rahimi, şiddetli yağış, fırtına ve sel baskınlarının son üç günde Kabil'in dış kesimlerindeki Pegman ilçesinde dört kişinin ve doğudaki Host vilayetindeyse bir kişinin hayatını kaybetmesine yol açtığını söyledi.

Sözcü, sellerde en az 250 büyükbaş hayvanın öldüğünü, 400 evin kısmen ya da tamamen yıkıldığını ve onlarca dönüm arazinin sular altında kaldığını sözlerine ekledi.