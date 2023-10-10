Afganistan'da Depremzedeler Yardım Bekliyor

SAYED KHODAİBERDİ SADAT - Afganistan'da Herat vilayetinde depremzedeler, bir yandan yas tutuyor bir yandan da uluslararası toplumdan yardım bekliyor.

Afganistan'ın İran sınırında bulunan Herat vilayetinde ardı ardına meydana gelen depremler, yaklaşık 2 bin 500 kişinin ölümüne yol açtı.

En büyüğü 6,3 olan 10'dan fazla deprem Herat'ın Zindecan ilçesindeki 16 köyde ağır tahribata yol açtı.

En büyük köylerden ikisi yok oldu

Kuşkek ve Naib Refih, ağır hasar alan köylerin en büyüklerinden.

Depremzedeler Kuşkek'de 120, Naib Refih'te de 200'e yakın ailenin ikamet ettiğini kaydederek, en çok kaybın bu iki köyde yaşandığını aktardı.

Her iki köyde de yıkılmayan eve rastlanılamazken, nispeten geniş düzlük üzerine kurulu her iki köy de savaş meydanını andırıyor.

Köye giden yolların bir kısmı hayatını kaybedenlerin gömüldüğü mezarlığa dönüşmüş durumda.

Kimileri, mezar başlarında dua etmeye ve ağıt yakmaya devam ediyor.

Aileler bölündü

Depremzedeler, köyde ölü çıkmayan tek bir ev olmadığını ifade etti.

Çoğunlukla birbirleriyle akraba olanlar, yakınlarından 20-30 kadar kişinin yaşamını yitirdiğini kaydediyor.

Kuşkek köyü sakini 55 yaşındaki Hacı Molla Vezir, depremde çocukları, torunu ve yeğenleriyle birlikte ailesinden 8 kadının yaşamını yitirdiğini söyledi.

Şu an ailece yıkılan evlerinin avlusunda vakit geçirdiklerini kaydeden Vezir, "Zindecan'da çalışıyordum. Duyar duymaz buraya geldim. Başka insanlara yardım ediyordum, burada kendi evim yıkıldı." dedi.

Köyde binden fazla insan yaşadığını belirten Hacı Molla Vezir, köydeki 400'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Şu an ailece sokakta yaşamak zorunda kaldıklarını ifade eden Vezir, yardımların yeterli olmadığını kaydetti ve "Çadır getirdiler ancak bu bölge öyle bir rüzgar alıyor ki yaşanılmıyor. Bize ev yapmadıkları sürece çadırda yaşam olmaz burada. Burası bizim yuvamız. Ölülerimizi buraya gömdük. Bu nedenle bize ev yapmalarını istiyoruz." diye konuştu.

Depremler sırasında iş için başka bir yerde olan 25 yaşındaki Muhammed Osmani de böylece hayatta kaldığını kaydetti.

Kuşkek sakini Osmani depremlerden sonra köyü ilk gördüğünde "Köye geldiğimde sadece bir kaç evin ayakta olduğunu gördüm, diğer evler yıkılmıştı." ifadelerini kullandı.

Ailesinden 19 kişiyi kaybettiğini aktaran Osmani, sık sık yakınlarının mezarını ziyaret ettiğini, bunun kendisine iyi geldiğini belirtti.

Osmani, "Ailemden 19 kişi hayatını kaybetti. Allah başımıza böyle bir afeti getirmiş biz de kabul etmek zorundayız. Artık kalacağım bir evim bile yok. Hepsini burada toplu mezara gömdüler. Evime gitsem enkazdan başka bir şey yok. Gönlüm rahat etmiyor. Ben de mezarlığa gelip vefat eden yakınlarıma dua ederek rahatlıyorum." diye konuştu.

47 yaşındaki Şemseddin Daryab da kendisinin başka bir köyün sakini olduğunu, Naib Refih köyüne akrabalarını defnetmek için geldiğini söyledi.

Bir kız ve bir erkek kardeşinin burada yaşadığını ve aileleriyle birlikte öldüklerini ifade eden Daryab, başka bir erkek kardeşinin de sadece eşi ve bir çocuğunun hayatta kaldığını söyledi.

Daryab, ölen kardeşleri ve yeğenlerinden aklında kalan anıları hep yaşayacağını belirterek, "7 oda tıklım tıklım doluydu. 31 kişilik bir aileydik. Sürekli buraya gelip gidiyordum. Deprem nedeniyle geldiğim bu sefer 31 kişilik aileden 3 kişi kaldı. 28'i öldü." dedi.