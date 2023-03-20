Adalet bakanları, ICC'ye ek bütçe için toplanıyor

Kırktan fazla adalet bakanı, İngiltere'nin başkenti Londra'da, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (ICC) ek bütçe gündemiyle toplanıyor. Bütçenin, Ukrayna'da Rus savaş suçlarını takip etmek için kullanılacağı ifade edildi.

İngiltere Adalet Bakanı Dominic Raab, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ukrayna'nın yasadışı işgalinden bir yıl sonra uluslararası liderler, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne devam eden ve artan desteğimizi göstermek için Londra'da bir araya geliyor. Savaş suçlularından, tanık olduğumuz acımasız zulümlerin hesabı sorulmalı" dedi.

İngiliz medyası, ICC Savcısı Karim Khan'ın bakanlardan harcamalar için ek bütçe talep edeceğini duyurdu. ICC'nin bütçesi, Ukrayna'da görev yapan 40 müfettişi olmasına rağmen artırılmamıştı.