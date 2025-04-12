ABD yönetimi kritik metalleri stoklamayı planlıyor

ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşında ilave vergi oranları yüzde 145'e kadar ulaştı. Ancak birbirlerine karşı sürekli yeni hamleler yapan iki küresel güç, nadir elementleri de birer silah olarak kullanıyor.

ABD'nin Çin menşeli ürünlere karşı vergi oranlarını sürekli artırması üzerine Çin yönetimi de hem vergileri artırdı hem de nadir elementleri satışını yasakladı. Çin, periyodik tabloda 17 elementi içeren nadir toprak minerallerinin dünyadaki en büyük tedarikçisi konumunda bulunuyor. ABD Jeoloji Araştırması'na göre, dünyadaki nadir toprak üretiminin neredeyse %70'ini karşılıyor. Bu tabloda ABD yönetimi de Çin'in bu son adımına nadir element stoklayarak cevap vermeye hazırlanıyor.

TRUMP NADİR METALLERİN STOKLAMAK İSTİYOR

ABD yönetimi, Pasifik deniz tabanındaki kritik metallerin stoklanmasına izin verecek bir başkanlık kararnamesi yayınlamayı planlıyor. Trump, ABD'nin kritik mineralleri üretme kabiliyetini artırmak için olağanüstü yetkileri daha önce kullanmıştı. Bu kapsamda, ülke içindeki doğal kaynakların geliştirilmesini hızlandırma ve ülkeyi özellikle Çin'den gelen ithalata daha az bağımlı hale getirme çabaları yürütülüyor. ABD yasalarına göre derin deniz madenciliği uygulamalarının hızlandırılması için daha geniş bir baskı var ve nadir toprak minerallerinin izleri de dahil olmak üzere metallerin stoklanması bu çabanın bir parçası olarak değerlendiriliyor.