ABD ve Kanada'da Kuş İsimleri Değiştirilecek

ABD ve Kanada'da yaşayan bazı kuş çeşitlerine verilen tarihi isimler yarattıkları tartışmalar nedeniyle değiştirilecek. Bu değişiklikle 80 kuş cinsi yeniden adlandırılacak. İsim değişikliği, kuş izleme hobisi olanlar için daha katılımcı bir ortam oluşturma amacı taşıyor.

ABD ve Kanada’da yaşayan bazı kuş çeşitlerine verilen tarihi isimler yarattıkları tartışmalar nedeniyle değiştirilecek.

Buna göre 80 kuş cinsi yeniden adlandırılacak.

Bu kuşlardan bazıları ırkçı geçmişleri ile hatırlanan kişilerin isimlerini taşıyordu.

Amerikan Kuş Bilimi Topluluğu, bu değişikliğin kuş izleme hobisi olanlar için daha katılımcı bir ortam oluşturma amacı taşıdığını duyurdu.

Topluluğun direktörü olan Judith Scarl'a göre, isim koyma toplantılarının 1800’lü yıllarda dışa kapalı yapıldığını ve çoğu zaman da ırkçılık, kadını aşağı gören fikirlerle gölgeleniyordu.

Bu kapsamda 19. yüzyılda yaşamış bir doğa bilimci olan Alexander Wilson’un ismi verilen bir bülbül ve çulluk türünün adı değiştirilecek.

Yine benzer şekilde Amerikan İç Savaşı döneminde ayrılıkçı Konfederasyon generali John P McCown’nun ismi verilen bir kuş daha 2020 yılında yeniden adlandırılmıştı.

Topluluk kuş isimlerinin artık yeni bir komite tarafından gözden geçirilerek kayıt altına alınacağını duyurdu.

Yapılan açıklamada, oluşturulacak komitenin farklı toplum kesimlerinden uzmanları barındıracağı kaydedildi.

Toplumun da sürece katılımının sağlanacağı belirtiliyor.

İsim değişikliğine karşı da çıkılıyor

Bu değişim talebi kuş bilimi ile ilgilenen topluluklar arasında da tartışma yaratıyor.

Bu yılın başında, ırkçı ve yerli düşmanı tavırları ile de bilinen James John Audubon’un adıyla kurulan bir topluluktan isimlerini değiştirmeleri istenmişti. Ancak topluluk bu isteğe karşın ismi korumaya karar verdi.

Topluluk adına açıklama yapan Susan Bell, ismi koruma gerekçelerini şöyle açıkladı:

“Bu isim bir kişinin çalışmalarından çok daha geniş bir alana yayıldı, kuş ve doğa sevgisi ile doğayı korumaya karşı olan tarafsız yaklaşımı temsil eder bir hal aldı”

Benzer bir isim tartışması ABD Başkanı Donald Trump döneminde, askeri üsler özelinde de yaşandı.

ABD Başkanı Donald Trump, ayrılıkçı Konfederasyon generallerinin adlarını taşıyan askeri üslerin adlarının değiştirilmesi önerisine karşı çıkmıştı.

"Siyahların Hayatı Değerlidir" eylemlerinde konfederasyon anıtları sık sık hedef alınmıştı.