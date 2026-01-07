Haberler

ABD, Rusya bayraklı petrol tankerine İzlanda açıklarında el koydu

ABD, İzlanda ile İngiltere arasındaki açık denizde Rusya bayraklı M/V Bella 1 petrol tankerine yaptırım ihlali nedeniyle el koydu. Gemi, Venezuela petrolü taşıma suçlamasıyla takip ediliyordu. Rusya, durumdan endişe duyduğunu açıkladı.

Söz konusu geminin ismi değiştirilmiş ve Rusya bayrağıyla seyretmeye başlamıştı.

Operasyonla ilgili X'ten yapılan bilgilendirmede, "Gemi, ABD Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı Munro gemisi tarafından takip edildikten sonra, bir ABD federal mahkemesi tarafından çıkarılan bir arama emri uyarınca Kuzey Atlantik'te ele geçirildi" denildi.

Söz konusu gemi hakkında yaptırımları ihlal ve Venezuela petrolü taşıma suçlamasıyla arama emri çıkarılmıştı.

Bella-1 ismiyle Venezuela'ya ilerleyen söz konusu tankere ilk operasyonun Aralık ayında, Karayipler'de yapılmak istediği bildiriliyor.

Bu ilk el koyma girişiminin başarısız olmasıyla ters istikamette seyretmeye başlayan tankerin ismini Marinera olarak değiştirdiği ve Rusya bayrağı kullanmaya başladığı aktarılıyor.

Petrol tankeri ilk olarak Guyana bayrağı taşıyordu.

Rusya'nın bölgeye gemilerin yanı sıra bir denizaltı da gönderdiği kaydediliyor.

Rus devlet televizyonu RT tarafından yayınlanan görüntülerde bir ABD sahil güvenlik gemisinin tankeri takipte olduğu görülüyor.

RT tarafından yayınlanan bir başka görüntüde, geminin üzerinde bir helikopter de görüldü.

BBC'nin doğrulama servisi BBC Verify, Marinera isimli tankerin açık kaynaklardaki görüntüleriyle Rus televizyonunun aktardığı görüntülerdeki tankerin eşleştiğini kaydediyor.

Kremlin'den tankerle ilgili durumun "endişeyle izlendiği" açıklaması yapıldı.

Amerikan Wall Street Journal gazetesinin aktardığına göre, Rusya, ABD'den Marinera'yı takip etmeyi bırakmasını da istedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Aralık 2025'te Venezuela'ya giden ve bu ülkeden ayrılan yaptırım kapsamındaki petrol tankerlerine abluka emri verdiğini duyurmuştu.

BBC Verify, Venezuela lideri Maduro'nun yakalanarak ABD'ye götürülmesinin ardından, Marinera da dahil olmak üzere, ABD yaptırımlarına tabi üç petrol tankerinin Rus tesciline geçtiğini tespit etti.

ABD 12 Aralık'ta Venezuela açıklarında Skipper adlı petrol tankerine el koymuştu.

BBC Verify, bu olayın ardından çoğu daha önce sahte bayrak altında seyreden ABD yaptırımlarına tabi 19 petrol tankerinin Rus tesciline geçtiğini tespit etmişti.

