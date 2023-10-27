ABD'nin Maine eyaletinde silahlı saldırı: 18 ölü, 13 yaralı

ABD'nin Maine eyaletinde dün yaşanan silahlı saldırının ardından saldırganı arama çalışmalarında ikinci güne girildi. Maine Valisi Janet Mills, düzenlenen basın toplantısında 18 kişinin öldüğünü, 13 kişinin de yaralandığını duyurdu.

ABD'nin Maine eyaletinde Robert Card'ın silahlı saldırıları sonrasında Eyalet Valisi Janet Mills, 18 kişinin hayatını kaybettiğini ve 13 kişinin de yaralandığını açıkladı. Mills, ABD Başkanı Joe Biden ile saldırıya ilişkin görüştüğünü ve Biden'ın desteğine teşekkür ettiğini söyledi. Mills,vatandaşlara kentte yapılan uyarıları dikkate almaları gerektiğinin altını çizerken arama çalışmalarında FBI ve diğer federal ABD güvenlik güçlerinin yerel polise yardım ettiğini belirtti.

SALDIRGAN EVLERDEN BİRİNDE OLABİLİR

Maine Eyalet Polisi, vatandaşlara evlerinde kalma uyarısına devam ederken yaptıkları açıklamada, "Robert Card, kolluk kuvvetlerinin arayacağı evlerden herhangi birinde olabilir. Kolluk kuvvetleri Card'ın yerini tespit etmek ve yakalamak için her ipucunu takip ederek gerekli özeni göstermektedir" ifadelerini kullandı.

RUTİN HALİNE GELEN SİLAHLI SALDIRILAR

ABD Adalet Bakanlığı Başsavcısı Merrick B. Garland, Maine'de meydana gelen silahlı saldırıya ilişkin açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

"Sevdiklerini kaybedenler, yaralananlar ve tüm Lewiston toplumu için çok üzgünüm. FBI, ATF ve US Marshals, Maine'deki kolluk kuvveti ortaklarımıza soruşturma desteği ve mağdurlara yardım hizmetleri sağlamak üzere sahadadır. Eyalet ve yerel ortaklarımızın ihtiyaç duydukları her türlü desteği sağlamaya hazırız."