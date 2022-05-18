ABD medyası: Çin'de yolcu uçağı kasten düşürüldü - Haberler

ABD medyası, Mart ayında düşen China Eastern Hava Yolları'na ait yolcu uçağının, pilot kabinindeki bir kişi tarafından kasten düşürüldüğünü bildirdi. Çin'de, soruşturmanın halen devam ettiğini söyleyen yetkililer ise henüz bir açıklama yapmadı.

Boing 737-800 tipi yolcu uçağı Çin'in güneyinde, Kunming ve Guangju kentleri arasında düşmüş, 132 yolcu ve mürettebattan kurtulan olmamıştı.

Amerikalı yetkililer tarafından yapılan ön değerlendirmeye göre, uzmanlar şu ana kadar uçakta mekanik ya da teknik bir arıza tespit etmedi.

Wall Street Journal gazetesi ise enkazdan çıkarılan uçağın "kara kutusunun" yani uçuş kayıtlarının, birinin uçağa, dik açıya yakın bir dalış talimatı verdiğine işaret ettiğini yazdı. Haber, ABD havacılık yetkilileri tarafından yapılan değerlendirme hakkında "bilgi sahibi bir kaynağa" dayandırıldı.

ABC News televizyonu da ABD yetkililerine dayandırdığı haberinde, uçağın kasten düşürüldüğü görüşünü aktardı.

Reuters haber ajansının soruşturma konusunda bilgi sahibi iki kişiye dayanarak aktardığı habere göre de, teknik bir arıza yaşandığına dair hiçbir kanıt bulamayan uzmanlar uçağpın kasten düşürülmüş olması ihtimalini inceliyor.

China Eastern Hava Yolları daha önce uçaktaki üç pilotun da sağlıklı ve eğitimli personel olduklarını açıklamıştı.

Havayolu şirketi Wall Street Journal gazetesine yaptığı açıklamada, pilotlardan hiçbirinin mali sıkıntı içinde olduğuna dair bir bilgi olmadığını kaydetti.

China Eastern, BBC'nin son gelişmelerle ilgili sorularını yanıtlamadı.

Düşen uçakla ilgili soruşturmayı yürüten Çin Sivil Havacılık İdaresi (CAAC) de BBC'nin sorularına yanıt vermedi.

CAAC geçen ay bir açıklama yaparak uçağın kasten düşürülmüş olabileceği yolundaki haberlerin "kamuyu ciddi şekilde yanlış bilgilendirdiğini" ve "kazayla ilgili soruşturmaya bir müdahale" olduğunu vurgulamıştı.

Çin devlet medya kuruluşu Global Times'a göre uzmanlar uçuş verileri ve enkaz üzerindeki incelemelerini halen sürdürüyor, CAAC kazayla ilgili "bilimsel, titiz ve düzenli soruşturmasına" devam ediyor.

Washington'daki Çin Büyükelçiliği, ABD Ulusal Ulaştırma Güvenliği Dairesi ve uçağı üreten Boeing şirketi, Birleşmiş Milletler'in Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü kuralları gereğince Wall Street Journal'a yorum yapmaktan kaçındılar.

Boeing şirketinin bir sözcüsü BBC'ye yaptığı açıklamada, "Kaza soruşturma kuralları gereğince, devam eden bir havacılık kazası soruşturması hakkında sadece kurum açıklama yapabilir" dedi. Şirket kazayla ilgili soruşturma konusunda Çin makamları ve ABD Ulusal Ulaştırma Güvenliği Dairesi ile işbirliği içinde olduğunu söylüyor.

Çin'de havayolu şirketleri genel olarak güvenlik bakımından iyi bir sicile sahip. Bir Çin yolcu uçağının karıştığı son büyük kaza 12 yıl önce meydana gelmişti.

Çin Eastern Hava Yolları'na ait düşen uçak hizmette henüz yedinci yılını doldurmamıştı.