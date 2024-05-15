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ABD, İsrail'e 1 Milyar Dolarlık Silah Göndermeyi Planlıyor

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ABD yönetimi, İsrail'e değeri 1 milyar doları aşan silah ve askeri teçhizat göndermeyi planlıyor. Beyaz Saray, son silah sevkiyatıyla ilgili Amerikan Kongresi'ni bilgilendirdi.

ABD'de Joe Biden yönetimi İsrail'e değeri 1 milyar doları aşan silah ve askeri teçhizat göndermeyi planlıyor.

ABD'li yetkililer, Beyaz Saray'ın İsrail'e yapmak istediği son silah sevkiyatıyla ilgili Amerikan Kongresi'ni bilgilendirdiğini açıkladı.

Henüz geçen hafta ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sırasında Amerikan silahlarını kullanarak uluslararası insani hukuku ihlal etmiş olabileceğini belirtmişti.

Biden da geçen hafta İsrail'in Refah'ta büyük bir işgal başlatması durumunda silah göndermeyi durdurabileceklerini söylemiş; kara operasyonlarında kullanılma ihtimali olan yaklaşık 900 kilogramlık bombanın İsrail'e sevkiyatını ertelediğini belirtmişti.

İsrail'in Gazze'de yoğun tepki çeken Refah operasyonuysa sürüyor. Hamas'ın 7 Ekim saldırıları sonrası başlayan İsrail saldırılarından kaçan onbinlerce Filistinli, güneydeki Refah'a sığınmıştı.

Reuters, ABD'nin göndermek istediği son silah paketinde tank mermileri, havan topları ve silahlı taktiksel araçlar olduğunu bildirdi.

Amerikan AP haber ajansı da sevkiyatın 700 milyon dolarlık tank mühimmatı, 500 milyon dolarlık taktiksel araç ve 60 milyon dolarlık havan topu içerdiğini aktardı.

Ancak sevkiyatın gerçekleşebilmesi için ABD Kongresi'nin de onaylaması gerekiyor.

ABD Kongresi geçen ay da İsrail, Ukrayna ve Tayvan'a yönelik 95 milyar dolarlık bir yardım paketi onaylamıştı.

İsrail'e silah sevkiyatı, İsrail lobisinin çok güçlü olduğu ABD'de Kasım ayında yapılacak başkanlık seçimleri öncesinde Biden üzerinde ciddi bir baskı unsuru. Ancak Biden'ın kendi partisi olan Demokrat Parti'den, Filistin'deki sivil ölümlerine yönelik tepkiler de yükseliyor.

Hamas'ın 7 Ekim'de 1200 kişiyi öldürdüğü saldırılarının ardından İsrail, Gazze'ye yönelik süren askeri operasyonlarda 36 binden fazla Filistinliyi öldürdü.

BBC

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