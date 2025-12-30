Haberler

ABD, İran ve Venezuela'ya yönelik yeni yaptırımlar açıkladı

ABD, İran ve Venezuela'ya yönelik yeni yaptırımlar açıkladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD yönetimi, İran ile Venezuela arasındaki silah ve insansız hava aracı ticaretini hedef alan yaptırımlarla iki ülke merkezli 10 kişi ve kuruluşu yaptırım listesine aldı. Yapılan açıklamada, İran'ın bu ülkedeki silah ticaretinin tehdit oluşturduğu vurgulandı.

ABD yönetimi, İran ile Venezuela arasındaki silah ve insansız hava aracı ticaretini hedef alan yeni yaptırımlar kapsamında, iki ülke merkezli toplam 10 kişi ve kuruluşu yaptırım listesine aldı.

ABD Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, yaptırımların, İran ve Venezuela'nın silah ticaretini hedef aldığı bildirildi. Venezuela ile İran merkezli 10 kişi ve kuruluşun yaptırım listesine alındığı kaydedilen açıklamada, İran'ın Venezuela ile insansız hava aracı (İHA) ticaretine katkıda bulunan bir Venezuelalı şirketin de yaptırım uygulanan kuruluşlar arasında yer aldığı ifade edildi.

İran'ın İHA ve füze programlarının, Orta Doğu'daki ABD ile müttefik personeli için tehdit oluşturduğu ve Kızıldeniz'de ticari taşımacılığın istikrarını bozduğu aktarılan açıklamada, İran'ın Venezuela'ya sağladığı konvansiyonel silahların ise Batı Yarımküre'de ABD'nin çıkarları için bir tehdit oluşturduğu belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'in Somaliland'ı tanıma kararı gayri meşrudur ve kabul edilemez

İsrail'in kararı Netanyahu ile Erdoğan'ı karşı karşıya getirdi
Gözaltına alınan Şeyma Subaşı'ndan ilk görüntü

Gözaltına alınan Şeyma Subaşı'ndan ilk görüntü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bir sigara grubuna zam geldi! İşte artışın geçerli olacağı tarih

Bir sigara grubuna zam geldi! İşte yeni tarife
Okan Buruk'tan ayrılığa veto

Eleştirilerin odağındaki isme sahip çıktı: Takımda kalsın
Bir yıl içinde ikinci kayıp! Volkan Konak'ın eşinin acı günü

Bir yıl içinde ikinci kayıp! Volkan Konak'ın eşinin acı günü
''Fenerbahçe'ye dönme hayalin var mı?'' sorusuna Dusan Tadic'ten net yanıt

''Fenerbahçe'ye dönecek misin?'' sorusuna olay cevap
Bir sigara grubuna zam geldi! İşte artışın geçerli olacağı tarih

Bir sigara grubuna zam geldi! İşte yeni tarife
Otomotiv devi iflas bayrağını çekti! Yüzlerce çalışan işsiz kalacak

Otomotiv devi iflas bayrağını çekti! Yüzlerce çalışan işsiz kalacak
Bütün İngiltere Acun Ilıcalı'yı konuşuyor

Bütün ülke onu konuşuyor