Haberler

ABD, İran'a yönelik yeni yaptırımlar açıkladı

ABD, İran'a yönelik yeni yaptırımlar açıkladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan gelir elde etmesini sağladığı belirtilen 2 şirket ile İran ham petrolü ve petrokimya ürünlerinin taşınmasında rol oynadığı gerekçesiyle 8 gemi ile bunlarla bağlantılı 8 şirketi yaptırım kapsamına aldı.

ABD, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan gelir elde etmesini sağladığı belirtilen 2 şirket ile İran ham petrolü ve petrokimya ürünlerinin taşınmasında rol oynadığı gerekçesiyle 8 gemi ile bunlarla bağlantılı 8 şirketi yaptırım kapsamına aldı.

ABD Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan gelir elde etme çabalarına karşı yeni adımlar atıldığı belirtildi. Açıklamada, İran Devrim Muhafızları Ordusu destekli olduğu kaydedilen 2 şirketin yaptırım listesine eklendiği kaydedildi. Ayrıca, İran'ın enerji sevkiyatlarına yönelik baskıyı artırmak amacıyla İran ham petrolü ve petrokimya ürünleri taşıyan 8 geminin de yaptırım kapsamına alındığı ifade edildi. Bu gemilerin sahibi veya işletmecisi olan Çin, Hong Kong ve Marshall Adaları merkezli 8 şirkete de yaptırım uygulandığı aktarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Kulisler yine yangın yeri! Gelecek Partisi'ni kapatan Davutoğlu ile ilgili 'AK Parti' iddiası

Bundan sonra ne yapacak? Çok konuşulacak "Erdoğan" iddiası
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sosyal medyada içkili sofrasını paylaşan kişiye 'alkol yasağını ihlalden' 81 bin lira ceza

Paylaştığı içkili sofra başına bela oldu! Cezadan kurtulamadı
Altın dolu çantayı sahibine teslim ettiler! İşte karşılığında verilen ödül

Altın dolu çantayı sahibine teslim ettiler! İşte karşılığında verilen ödül
MasterChef birincisi Şef Eren Kaşıkçı evinde ölü bulundu

MasterChef şampiyonu evinde ölü bulundu
Direksiyon sınavında usta öğreticiyi taciz eden okul müdürü tutuklandı

Eğitim camiasını sarsan rezillik! Okul müdürü tutuklandı
Tur atlamaya rağmen eleştirilerin hedefi: Taraftarlar ateş püskürüyor

Tur atlamaya rağmen eleştirilerin hedefi: Taraftarlar ateş püskürüyor
Giresun'da dere yatağına devrilen otomobildeki 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Mert Günok'tan Ederson'a gözdağı

Fenerbahçe taraftarı ''O olmasaydı turu geçmemiz çok zordu'' diyor