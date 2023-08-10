ABD, Ekvador'da Devlet Başkanı Adayının Suikast Sonucu Öldürülmesini Kınadı

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Ekvador'da yaklaşan başkanlık seçimlerinde devlet başkanı adayı Fernando Villavicencio'nun suikast sonucu öldürülmesine ilişkin "ABD, Ekvador demokrasisine yönelik bu küstah şiddet eylemini ve saldırıyı kınamaktadır" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ekvador başkan adayı Fernando Villavicencio'nun ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Amerika Birleşik Devletleri, Ekvador demokrasisine yönelik bu küstah şiddet eylemini ve saldırıyı kınamaktadır" ifadelerini kullandı.