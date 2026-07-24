ABD, 60 ülkeye yeni gümrük vergisi getirdi: Türkiye de yüzde 12,5'lik dilimde

(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump ve yönetimi, zorla işçilikle üretilen ürünlerin ithalatını engellemekte yetersiz kaldığı gerekçesiyle 60 ticaret ortağına yeni gümrük vergileri getirdi. Türkiye'nin de bulunduğu ülkeler için yüzde 12,5'e varan ek vergi uygulanırken, kararın küresel ticaret gerilimini yeniden tırmandıracağı değerlendiriliyor.

Washington, zorla çalıştırma yoluyla üretilen ürünlerin ithalatını engelleme konusunda yeterli adım atmadıklarını savunduğu Türkiye'nin de bulunduğu 60 ticaret ortağına yeni gümrük vergileri getirdi.

24 Temmuz itibarıyla yürürlüğe giren düzenleme kapsamında, zorla çalıştırılarak üretilen malların ithalatını yasaklama konusunda yeterli taahhütte bulunmadığı değerlendirilen ülkelere yüzde 12,5 oranında vergi uygulanacak. Türkiye de bu grupta yer aldı. Taahhütte bulunduğu belirtilen ülkeler için ise vergi oranı yüzde 10 olarak belirlendi.

Yeni tarifeler Çin, Avrupa Birliği, Birleşik Krallık, Kanada, Japonya ve Hindistan gibi ABD'nin en büyük ticaret ortaklarını da kapsıyor. ABD Ticaret Temsilciliği (USTR), söz konusu 60 ülkenin ABD ithalatının yaklaşık yüzde 99,4'ünü oluşturduğunu açıkladı.

ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer, kararın Başkan Trump'ın talimatıyla alındığını belirterek, bunun hem insan hakları ihlallerine hem de piyasa dengesini bozan ticaret uygulamalarına karşı atılmış bir adım olduğunu öne sürdü. Greer, yeni tarifelerin 1974 tarihli Ticaret Yasası'nın 301. maddesi kapsamında yürürlüğe konulduğunu açıkladı.

Trump yönetimi, yılın başında uygulamaya koyduğu genel yüzde 10'luk geçici ithalat vergisinin sona ermesinin ardından yeni yasal dayanaklarla ticaret politikasını sürdürme yoluna gitti. ABD Yüksek Mahkemesi daha önce Trump'ın olağanüstü hal yetkilerine dayanarak uygulamaya koyduğu küresel gümrük vergilerinin önemli bölümünü hukuka aykırı bulmuştu.

Washington, ABD ekonomisi açısından kritik öneme sahip bazı ürünleri yeni tarifelerin dışında bıraktı. ABD'de arz sıkıntısına yol açabilecek hammaddeler, ülkede yeterli miktarda üretilemeyen ürünler ve alternatif tedarik kaynağı bulunmayan mallar muafiyet kapsamına alındı.

KARARA ULUSLARARAS I TEPK İ

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, tarifelerin gerekçesini ikna edici bulmadıklarını belirterek AB'nin işçi hakları konusunda yüksek standartlara sahip olduğunu söyledi.

Çin, zorla çalıştırma iddialarını bir kez daha reddederken, Brezilya kararı "haksız" ve "keyfi" olarak nitelendirdi. Japonya ve Avustralya da yeni tarifelerden duydukları rahatsızlığı dile getirerek kararın uluslararası ticaret kurallarıyla bağdaşmadığını savundu.

Kaynak: ANKA