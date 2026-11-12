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ABD Başkanı Trump, İran ile anlaşmaya ihtiyaç olmadığını Hürmüz'e atıfla savundu

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ABD Başkanı Trump, İran ile anlaşmaya ihtiyaç olmadığını Hürmüz'e atıfla savundu
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ABD Başkanı Donald Trump, İran ile bir anlaşmaya ihtiyaçları olmadığını belirterek Hürmüz Boğazı'na atıfta bulundu. Trump ayrıca Başkan Yardımcısı JD Vance'ten Demokratların yönettiği şehir ve eyaletlerdeki yolsuzluk ve suçlara odaklanmasını istedi.

Abd Başkanı Donald Trump, İran ile bir anlaşmaya ihtiyaçları olmadığını belirterek, "O günler çoktan geride kaldı. Paraları, yüz milyarlarca dolarları bizde ve boğazları da bizim kontrolümüzde" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda İran'a ve Demokratların yönettiği eyaletlere ilişkin açıklamalarda bulundu. İran ile anlaşma yapmalarına gerek olmadığını savunan ve Hürmüz Boğazı'na atıfta bulunan Trump, "İran ile bir anlaşmaya ihtiyacımız yok. O günler çoktan geride kaldı. Paraları, yüz milyarlarca dolarları bizde ve boğazları da bizim kontrolümüzde" ifadelerini kullandı.

VANCE'E YOLSULLUK TALİMATI

Paylaşımında ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'e verdiği talimata da değinen Trump, Vance'den ülke genelinde Demokratların yönettiği şehir ve eyaletlerde yaşanan büyük çaplı yolsuzluk ve suç olaylarına tüm dikkatini vermesini istediğini kaydetti. Minnesota, California, Illinois ve daha pek çok 'mavi eyalet'in kötü yönetilen, yozlaşmış birer 'felaket' olduğunu öne süren Trump, her ay milyarlarca doların çalındığını iddia etti.

Trump, bu büyük ölçekli suç faaliyetlerinin düzeltilmesiyle bütçenin hızla dengelenebileceğini belirterek, "Yolsuzluk, Demokrat liderlerin kanında var" açıklamasında bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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