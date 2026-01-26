Haberler

AB, Rusya'dan gaz ithalatını sonlandırmaya onay verdi

Avrupa Birliği, Rusya'dan doğal gaz ithalatını 2027 sonuna kadar aşamalı olarak durduracak planı resmen onayladı. Ancak, Slovakya ve Macaristan bu düzenlemeye destek vermiyor.

AVRUPA Birliği, Rusya'dan doğal gaz ithalatını 2027 sonuna kadar aşamalı olarak yasaklamayı öngören planı resmen onayladı.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi, üye ülke temsilcilerinin, Rusya'dan AB'ye boru hattı gazı ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ithalatının aşamalı olarak sona erdirilmesine ilişkin düzenlemeyi resmen kabul ettiklerini bildirdi. Açıklamada, "LNG ithalatı için tam yasak 2027 yılının başından itibaren boru hattı gazı ithalatı için ise 2027 sonbaharından itibaren yürürlüğe girecektir" denildi.

AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanarak yürürlüğe girecek düzenlemeyi Slovakya ve Macaristan desteklemiyor. Macaristan, düzenlemeye yönelik hukuki süreç başlatacağını ve dosyayı Avrupa Adalet Divanı'na taşıyacağını duyurdu.

