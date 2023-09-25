30 yıl boyunca kaçmayı başaran İtalyan mafya babası kanserden öldü

Ülkenin en çok aranan suç liderlerinden biri olan İtalyan Mafya lideri Matteo Messina Denaro, yakalanmasının ardından yaşamını yitirdi. 61 yaşındaki Denaro, Cosa Nostra Mafyası'nın korkulan bir lideriydi ve yakalanmadan önce 30 yıl boyunca kaçak yaşadı. 2021 yılında kanser tedavisi görüyordu ve son operasyondan sonra iyileşemedi.

İtalyan Mafya lideri Matteo Messina Denaro, bu yılın başlarında yakalanana kadar ülkenin en çok aranan kişilerinden biri olan kişi olmuştu.

61 yaşındaki Denaro, ünlü Cosa Nostra Mafyası'nın liderlerinden biri olarak kabul ediliyordu ve Ocak ayında gözaltına alınana kadar 30 yıl boyunca kaçtı.

Gözaltına alındığında kanser tedavisi görüyordu ve geçen ay hapishaneden hastaneye nakledilmişti.

Denaro'nun birçok cinayetten sorumlu olduğuna inanılıyordu.

2002 yılında, 1992 yılında anti-Mafya savcıları Giovanni Falcone ve Paolo Borsellino'nun öldürülmesine karışmak dahil olmak üzere suçlar nedeniyle bir mahkeme tarafından gıyaben ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı ve "mezarlığı doldurabilirim" şeklinde övündü.

Ayrıca Cosa Nostra örgütlü suç sendikası için şantaj, yasa dışı atık dökme, kara para aklama ve uyuşturucu kaçakçılığını denetliyordu.

1993 yılından beri kaçak olarak yaşamasına rağmen, Messina Denaro'nun hala çeşitli gizli yerlerden astlarını yönlendirdiği düşünülüyordu.

Yerel medyaya göre, Denaro, L'Aquila şehrindeki bir hastanede cuma günü geri dönüşü olmayan bir koma durumuna düştü, agresif tıbbi tedavi istemediğini belirttikten sonra. Son aylarda kanseri ile ilgili sorunlar nedeniyle ameliyat olmuştu, ancak son operasyondan sonra iyileşmediği bildirildi.

L'Aquila Belediye Başkanı Pierluigi Biondi, Denaro'nun ölümünü doğruladı ve X (eskiden Twitter) üzerinden, "pişmanlık veya pişmanlık duymadan yaşanmış bir varoluşun sonu, silemeyeceğimiz yakın tarihindeki acı bir bölüm" olduğunu yazdı.

Suçlarına ek olarak, Denaro'nun Cosa Nostra'nın son "sır saklayıcısı" olduğuna inanılıyordu. Birçok ihbarcı ve savcı, Cosa Nostra tarafından işlenen en yüksek profilli suçlara karışanların tüm bilgilerini ve isimlerini taşıdığını düşünüyorlardı.

Ocak ayındaki gözaltına alınmasında, Sicilya'nın başkenti Palermo'da, kemoterapi alırken olduğu özel bir klinikte gerçekleşti ve o sırada silahlı kuvvetlerden 100'den fazla üye görev aldı.

Yıllar boyunca, Denaro, organize suç sendikalarının üst düzeylerine ulaşamama konusundaki devletin yetersizliğinin bir sembolüydü.

İtalyan araştırmacılar, genellikle ona en yakın olanları izleyerek Denaro'yu yakalamaya yaklaştı. Bu, 2013 yılında kız kardeşi Patrizia'nın ve birçok iş arkadaşının tutuklanmasına yol açtı.

Polis ayrıca onunla bağlantılı değerli işletmeleri ele geçirdi ve onu giderek daha fazla izole bıraktı.

Ancak onun hakkında az sayıda fotoğraf bulunuyordu ve polis, kaçtıktan yıllar sonra görünüşünü yeniden oluşturmak için dijital kompozitlere güvenmek zorunda kaldı. Ses kaydı 2021 yılına kadar yayımlanmadı.

Eylül 2021'de Liverpool'dan bir Formula 1 hayranı, yanlışlıkla Denaro sanılarak Hollanda'daki bir restoranda silahla gözaltına alındı.