102 Yaşındaki Japon Dağcı, Fuji Dağı'na Tırmanarak Rekor Kırdı
Japonya'nın en yaşlı dağcısı Kokichi Akuzawa, 102 yaşında Fuji Dağı'nın zirvesine çıkarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi. Akuzawa, sağlığına ilişkin endişelere rağmen kondisyonunu geri kazanarak bu zorlu tırmanışı gerçekleştirdi.

JAPONYA'da 102 yaşındaki Kokichi Akuzawa, Fuji Dağı'nın zirvesine çıkarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.

Japonya'nın en yaşlı dağcısı ünvanını kazanan 1923 doğumlu Kokichi Akuzawa, 3 bin 776 metre yüksekliğindeki Fuji Dağı'na tırmandı. Fuji Dağı'na tırmanan en yaşlı insan olan Akozawa, Guinness Dünya Rekorları tarafından kayda geçti. Emekli bir çiftçi olan Akuzawa, rekoruna ilişkin açıklamasında, "Özel bir şey değil, altı yıl önce de buradaydım, aynı manzarayı gördüm" dedi.

Akuzawa'nın ailesi, ocak ayında evine yakın bir dağda düşüp yaralanan, ardından zona ve kalp yetmezliği nedeniyle hastaneye kaldırılan Akuzawa'nın sağlığı nedeniyle endişelendiklerini söyledi. Akuzawa'nın tedavisinin ardından her sabah bir saat yürüyüş yaptığı ve haftada bir dağa çıktığı belirtildi. Yaptığı egzersizlerle kondisyonunu yeniden kazandığını ifade eden Akuzawa, "Zorluydu ve son tırmanışımdan çok farklı hissettirdi. Zirveye ulaşabildiğime çok şaşırdım. Yanımdakilerin yardımı olmasaydı bunu başaramazdım. Şimdi kendimi çok mutlu hissediyorum. Gelecek yıl bana sorarsanız belki farklı bir cevap alırsınız ama şimdilik bu tırmanıştan memnunum" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
