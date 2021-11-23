Dünya yıldızı James tanınmaz halde! Tuhaf saçlarıyla başka birine dönüştü
Kariyerindeki düşüşü önleyemeyen James Rodriguez, özel yaşantısıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Saçlarını turkuaza boyatan James'i hayranları bile tanımakta güçlük çekti.
Sezon başında Başakşehir'in de gündemine gelen ancak Katar ekibi Al-Rayyan'a transfer olan James Rodriguez, futbol dışı konularla gündemi sallamaya devam ediyor.
BÜYÜK ÇÖKÜŞ
2014 yazında Monaco'dan 80 milyon euroya Real Madrid'e giden James, 2017'den beri büyük çöküşte. Bayern Münih'te kiralık oynayan Kolombiyalı yıldız, 2020'de bedelsiz olarak Everton'ın yolunu tutmuştu.
FUTBOLU UNUTTU
2014'te futbolun en büyük yıldızları arasında gösterilen James, disiplinsiz davranışıyla yavaş yavaş gözden düştü. Skandallarla anıldı. Üst düzey takımlardan teklif almasına rağmen 30 yaşında, "Kazancımı düşünmeliyim" diyerek Katar'a giden James, saçlarını turkuaza boyattı. Yıldız futbolcuyu hayranları bile tanımakta güçlük çekti.
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