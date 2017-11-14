Dünya Otomotiv Sektörünün Devleri Bursa'da Buluştu

Bursa OSB'nin ev sahipliğinde Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilen AUTOMOTIVE MEEETINGS-TURKEY Bursa'da başladı. Türkiye dahil 28 ülkeden 220 firmanın katıldığı buluşmada 5 binin üzerinde ikili iş görüşmesi yapılması planlanıyor.



Dünya ve Türk otomotiv sektörünün önemli temsilcilerinin katıldığı AUTOMOTIVE MEEETINGS- TURKEY, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde başladı. Bursa OSB'nin bir ilki daha gerçekleştirdiğini ifade eden Bursa OSB Başkanı Hüseyin Durmaz, "ABD'den Fransa'ya, Almanya'dan Japonya'ya, İran'dan Rusya'ya kadar 28 ülkeden 100'den fazla ve Türkiye'den de 120'nin üzerinde sektör devleri burada bulunuyor. Üç gün boyunca dünya otomotiv devlerinin temsilcileri ile yeni modelleri, yeni siparişleri, trendler, sektörün durumunu ve geleceği konuşulacak. Ayrıca ikili iş görüşmeleri yapılarak beraber çalışma imkanları oluşturulacak" dedi.



Bursa'nın, tarihi İpekyolu'nun Anadolu'daki son durağı olduğunu hatırlatan Durmaz, "Bursa, yüz yıllarca ipek ve ipekli kumaş ticaretinin ve üretiminin başkenti olmuştur. Bursa'nın sektörel anlamda en kuvvetli olduğu üretim alanı da otomotiv ana ve yan sanayisidir. Bugün itibariyle Bursa'da otomotiv ana sanayisinde faaliyet gösteren üç otomobil fabrikası bulunmaktadır. Türkiye'de imal edilen her iki otomobilden birisi Bursa'da üretilmektedir. Bu durum, Bursa'da güçlü bir otomotiv yan sanayisinin yapılanmasını da sağlamıştır" diye konuştu.



Otomotiv endüstrisinin, teknoloji yoğun üretim yapılan bir sektör olduğunu belirten Durmaz, "TİM verilerine göre Türkiye'nin toplam ihracatı içinde otomotiv endüstrisinin yüzde 20'si gibi büyük bir oranda payı bulunmaktadır. Mesela bu yılın ilk 9 ayında Türkiye'den yapılan toplam 106 milyar 739 milyon dolarlık ihracatın içinde otomotiv endüstri ürünlerinin tutarı 20 milyar 773 milyon dolar düzeyindedir. Tabi ki Bursa, ana sanayi fabrikaları ve yüzlerce yan sanayi tesisi ile Türk otomotiv endüstrisinin başkentidir" dedi.



Bursa OSB Başkan Yardımcısı ve OİB Yönetim Kurulu Üyesi Baran Çelik ise, otomotiv endüstrisinin son 11 yılın sektörel ihracat şampiyonu ve ülke ihracatının en önemli itici gücü olduğuna dikkat çekti. Çelik, "Ülkemizin ihracat şampiyonu olan otomotiv endüstrisi yaklaşık 2 milyon adetlik üretim kapasitesiyle Avrupa'nın en önemli üretim merkezlerinden birisidir. İhracata dayalı bir büyüme ile toplam üretiminin ortalama yüzde 75'ini ihraç eden endüstrimiz son iki yılda 3 basamak birden yükselerek dünya motorlu taşıtlar üretiminde 17. sıradan 14. sıraya yükselmiştir. Endüstri olarak ayrıca AB ülkeleri içerisinde Avrupa'nın en büyük beşinci üreticisi konumunda bulunuyoruz. Avrupa'nın en büyük ticari araç üreticisi olma konumunu da sürdürmekteyiz" diye konuştu.



Otomotiv Buluşmaları Türkiye Organizasyonu'nun Bursa'da yapılmasının önemine işaret eden BTSO Başkanı İbrahim Burkay da, "Meksika, Kolombiya ve ABD'den sonra Avrupa'daki ilk ayağı Türkiye'de, Bursa'da gerçekleşiyor. Konjonktür ve zamanlama olarak baktığımızda yerli otomobil ile ilgili çalışmaların ete kemiğe büründüğü bir dönemde bu toplantının Bursa'da olması, Türkiye ekonomisi ve Bursa için çok önemli" ifadelerini kullandı.



Otomotiv endüstrisinin her geçen gün büyüdüğüne ve geliştiğine dikkat çeken Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise, etkinliğin Bursa'da yapılıyor olmasının önemli olduğunu söyledi. Bursa'nın daha fazlasını hak ettiğini belirten Aktaş, "Sektör ciddi büyüyor ve gelişiyor. Hem ülkemiz hem dünyadaki gelişmeler açısından sektör burada ele alınacak. Bu noktada biz Bursa olarak yine en önemli hareket noktası olacağız" dedi.



Konuşmaların sonunda etkinliğin sponsor firma temsilcilerine teşekkür plaketi takdim edildi. - BURSA