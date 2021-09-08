Dünya Motokros Şampiyonası Afyon'da nefesleri kesti

Afyonkarahisar'da düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası'nın 9. etabında Red Bull sporcuları zirvede yer aldı.

Afyonkarahisar'da düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası'nın 9. etabında Red Bull sporcuları zirvede yer aldı.

Dünya Motokros Şampiyonası'nın 9. etabı Afyonkarahisar'da yapıldı. Pazar günü 8. etap yarışında olduğu gibi bu mücadeleye de Red Bull KTM sporcuları damga vurdu. Afyonkarahisar'daki ilk yarışta birinciliği elde eden Red Bull sporcusu Jeffrey Herlings, MXGP kategorisinde yine zirveyi bırakmadı. MX2'de de benzer bir sonuçla pazar günü mutlu sona ulaşan Red Bull KTM takımından Tom Vialle, bir kez daha rakiplerini geride bıraktı.

Afyonkarahisar'da düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası'nın 9. etabında Red Bull sporcuları zirvede yer aldı. Türkiye'de düzenlenen iki etabın ilkinde, her iki kategoride de Red Bull KTM sporcuları, bir kez daha rakiplerine şans tanımadı. MXGP kategorisinde 2018 yılında dünya şampiyonluğu yaşayan, 2018 ve 2019'da da Türkiye'de zirveye çıkan Red Bull sporcusu Jeffrey Herlings, Ayfonkarahisar'daki ilk yarıştan sonra ikinci yarışı da kazandı.

Herlings Türkiye'de düzenlenen 4 etabı da kazandı

Türkiye etabında Jeffrey Herlings her iki yarışta da iyi performans ortaya koydu. Herlings bugün gerçekleştirilen iki yarışın sonucunda elde ettiği 47 puanla Türkiye etabını zirvede noktaladı. Bu sonuçlarla Red Bull sporcusu Herlings, 2018 ve 2019 yıllarıyla beraber Türkiye'de düzenlenen 4 etabı da kazanmış oldu. MX2 kategorisinde pazar günü rahat bir zafer elde eden Red Bull KTM takımı sporcusu Tom Vialle, Ayfonkarahisar'daki ikinci yarışta da mutlu sona ulaştı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı