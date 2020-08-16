Dünya mirası Nemrut Dağı'nda hafta sonu yoğunluğu
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Dünya mirası Nemrut Dağı'nda hafta sonu yoğunluğu

Güneşin doğuşu ve batışının en güzel izlendiği yer olmasıyla bilinen UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki Nemrut Dağı'nda, hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor.

16.08.2020 16:48 | Son Güncelleme: 16.08.2020 16:54

Güneşin doğuşu ve batışının en güzel izlendiği yer olmasıyla bilinen UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki Nemrut Dağı'nda, hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor.

Adıyaman'ın Kahta sınırlarında yer alan Kommagene Krallığı'na ait 50 metre yüksekliğinde, 150 metre çapındaki tümülüs ve dev heykellerin bulunduğu 2 bin 206 metre yükseklikteki Nemrut Dağı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ziyaretçilerini ağırlıyor.

Tedbirler kapsamında, ziyaretçilerin ateşlerinin ölçülüp, maskeyle ağırlandığı Nemrut Dağı, muhteşem gün doğumu ve batımı manzaraları sunuyor.

Zirveye ulaşmak için 800 metrelik zorlu parkuru yürüyen ziyaretçiler, eşsiz heykellerin yanına varır varmaz fotoğraf çekerek anı ölümsüzleştirmeye çalışıyor.

Ziyaretçilerden Tuğçe Çiftçi, AA muhabirine, Eskişehir'den Nemrut Dağı'nı görmek için Adıyaman'a geldiğini belirterek, "Nemrut Dağı çok güzel bir yer. 800 metre zorlu yürüyüşün ardından zirveye ulaştık. Bu zorlu yürüyüşe rağmen heykelleri görmeye değer. Harika bir yer. Herkesin gelip görmesini isterim. İlk kez geldim ve bir kez daha gelmeyi düşünüyorum." dedi.

Bosna Hersek'ten Nemrut Dağı'na gelen Sejma Aydın da Nemrut Dağı'na hayran kaldığını vurgulayarak, "Nemrut Dağı'na ilk kez geliyorum. Muhteşem bir yer. Güneşin batışını izlemeye geldim. Heykellerin fotoğrafını çektim. Gelip görülmesi gereken yerlerden biri." ifadelerini kullandı.

Antalya'nın Kaş ilçesinden Adıyaman'a geldiğini ifade eden ziyaretçilerden Muhammed Ali Ağdık ise "Nemrut Dağı'nı her zaman merak ediyordum. Fırsatını bulup geldim. 800 metrelik zorlu yürüyüşün ardından zirveye ulaştık. Çok güzel bir manzara ile karşılaştım. İlk defa bu tarz heykeller gördüm. Hava da çok güzel." diye konuştu.

Dünya mirası Nemrut Dağı'nda hafta sonu yoğunluğu

Kaynak: AA

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