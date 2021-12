Dünya insan hakları günü ne zaman? Dünya insan hakları günü nedir?

Bildirge, tarihteki en ağır ve zor olan insan hakları ihlallerinin yaşandığı İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra, her bir bireyin özgür, eşit ve onurlu bir şekilde yaşamasına dayanmaktadır. Aynı zamanda devletlerin uluslararası bir belge etrafında bir araya gelmesiyle mümkün olacağı fikrine dayanmaktadır. Uluslararası alanda ve ülkelerin benimsediği kanunlarla dayanarak hak ve özgürlüklerimizin korunması ve haklarımıza erişim konusunda pek çok ilerleme sağlamış oldu. Dünya insan hakları günü ne zaman? Dünya insan hakları günü ne zaman kutlanır? Dünya insan hakları günü nedir? Detaylar haberimizde…

DÜNYA İNSAN HAKLARI GÜNÜ NE ZAMAN

Dünya insan hakları günü, "İnsan Hakları Evrensel Bildirisi'nin" kabul edildiği gün olarak 10 Aralık 1948'den bu zamana kadar her 10 Aralık'ta kutlanan bir gündür. 73. yılına giren bu bildiri,Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından kabul edilmiştir. Türkiye'de 1949 yılında imzacı oldu.Yaşama hakkımız başta olmak üzere tüm haklarımıza insan onuruna yaraşır bir şekilde erişmemizi hedefler.

DÜNYA İNSAN HAKLARI GÜNÜ NE ZAMAN KUTLANIR

II. Dünya Savaşı'ndan sonra dünyadaki devletler kişilere tanınan hak ve özgürlüklerin güvence altına alınması hususunda birleştiler. İnsan Hakları Bildirisi, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu tarafından Haziran 1948'de hazırlandı. 10 Aralık 1948'de Genel Kurulun Paris'te yapılan bir oturumunda kabul edildi. Oturumda, 6 sosyalist ülke bu ilkelerin bazılarının "Burjuva sınıfından olan insanların sınıf çıkarını koruduğu ve işçi sınıfının egemen sınıflarla uzlaşmak zorunda bırakacağı" gerekçesiyle arada kaldı. İnsan Hakları Evrensel Bildirisi'nin bu çekimser ülkeler ile Suudi Arabistan ve Güney Afrika Birliği dışında kalan ülkelerin oylarıyla kabul edilmiştir.

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, sadece belli bir ülke veya kesimi kapsamıyor tüm dünyayı ilgilendiriyor. Bu nedenle de oldukça önemli bir bildirgedir.

Maddelerden biri şu şekildedir: Yaşamak, hürriyet ve kişi emniyeti her ferdin hakkıdır.Hiç kimse kölelik veya kulluk altında bulundurulamaz, kölelik ve köle ticareti her türlü şekliyle yasaktır. Her şahsın kendine anayasa veya kanun ile tanınan ana haklara aykırı muamelelere karşı fiilli netice verecek şekilde milli mahkemelere müracaat hakkı bulunmaktadır. Son olarak, herkes haklarının, sorumluluklarını veya kendisine karşı cezai mahiyette herhangi bir isnadın tespitinde, tam bir eşitlikle, davasının bağımsız ve tarafsız bir mahkeme tarafından adil bir şekilde ve açık olarak görülmesi hakkına sahiptir.

DÜNYA İNSAN HAKLARI GÜNÜ NEDİR

Dünya insan hakları nedir sorusunun cevabı, nerede doğduklarına, kim olduklarına bakmazsınız cinsiyet, din, etnik kökene bakılmaksızın bütün çocukların yaşama hakkı başta olmak üzere, eksiksiz şekilde gelişme hakkı, zararlı etkilerden uzak, istismar ve sömürüden korunma hakkı, aile, kültür ve sosyal yaşama eksiksiz katılma hakları mevcuttur. Bu hakları korumak hepimizin sorumluluğundadır.

Yaşadığı ülkede zulümden kaçıp sığınma ve bir statüye sahip olma hakkıdır. Sığındığı ülkede temel hak ve özgürlüklerden yararlanma ve geri göndermeme ilkesinden yararlanma hakkı herkes için eşit temel bir insan hakkıdır. Geri gönderme yasağını ihlal etmek veya çiğnendiği zaman uluslararası hukuka göre, işkence suçunu işlemek anlamına gelmektedir.

Toplumsal cinsiyet eşitliği bir insan hakkı olmakla beraber; herkes, algılandığı ya da hissettiği cinsiyet ya da toplumsal cinsiyet sebebiyle zulme, ayrımcılığa, şiddete, ötekileştirilmeye ve diğer hak ihlallerine uğramadan yaşama hakkına sahiptirler. Eşit, adil, onurlu ve güvenli bir yaşam için, insan haklarının korunması hepimize düşen bir sorumluluk ve görevdir. Birlikte bir gelecek hepimizin hakkı olmalıdır.

