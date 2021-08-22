Dünya genelinde 4 milyar 930 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
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Dünya genelinde 4 milyar 930 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı

Dünya genelinde 4 milyar 930 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
Anadolu Ajansı / İdris Sülün - Haberler | Güncel

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı uygulanan aşı, 4 milyar 930 milyon dozu geçti.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı uygulanan aşı, 4 milyar 930 milyon dozu geçti.

Kovid-19 aşı verilerinin derlendiği "Ourworldindata.org" sitesine göre, Çin 1 milyar 940 milyon dozla en fazla aşı yapılan ülke olurken; bu ülkeyi 576 milyon 370 bin ile Hindistan, 361 milyon 680 bin ile ABD, 173 milyon 650 bin ile Brezilya, 115 milyon 740 bin ile Japonya, 99 milyon 340 bin ile Almanya, 89 milyon 70 bin ile İngiltere, 88 milyon 590 bin ile Türkiye, 88 milyon 200 bin ile Endonezya, 82 milyon 920 bin ile Fransa, 80 milyon 400 bin ile Meksika, 76 milyon 460 bin ile Rusya, 75 milyon 190 bin ile İtalya, 63 milyon 90 bin ile İspanya ve 52 milyon 300 bin ile Kanada izledi.

Dünya genelinde Kovid-19'a karşı uygulanan aşı, 4 milyar 930 milyon dozu aştı.

Türkiye, en çok aşı yapılan 8. ülke

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Türkiye'de bugüne kadar 88 milyon 590 bin 171 doz aşı yapıldı.

Türkiye, toplam aşı sayısı bakımından dünyada 8. sırada yer aldı. Ülke genelinde 45 milyon 911 bin 466 kişiye ilk doz, 35 milyon 75 bin 946 kişiye ikinci doz aşı uygulandı.

Bugüne dek kullanımına veya acil kullanımına izin verilen Kovid-19 aşıları, biri hariç, iki doz halinde ve aralıklı uygulanıyor. Dolayısıyla tatbik edilen doz sayısı, aynı sayıda bireyin aşılanmasının tamamlandığı anlamına gelmiyor.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya genelinde vaka sayısı 212 milyon 331 bini aştı, 4 milyon 441 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / İdris Sülün

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