Dünya bu golü konuşuyor! Galatasaray'dan kovulan ünlü teknik direktörden dahiyane taktik

İtalya Serie A'nın 26. haftasında Roma, sahasında Hellas Verona'yla 2-2 berabere kaldı. Igor Tudor'un teknik direktörlüğünü yaptığı konuk ekibin bulduğu ilk goldeki duran top organizasyonu futbolseverlerden büyük övgü aldı.

FARAONI RAKİP SAVUNMAYI KANDIRDI

Roma ceza sahasının sağ çaprazından kullanılan serbest vuruşta, Verona'nın 5 numaralı futbolcusu Faraoni topa tam vuracakken, takım arkadaşlarına tepki gösterirmiş gibi yapıp vurmaktan vazgeçti.

Görüntü: S Sport

CAPRARI KENDİSİNİ BOŞA ÇIKARDI

Bunun üzerine topun başında yer alan diğer bir isim 14 numaralı Ilıc, ceza sahasındaki kalabalıktan koparak kendisine hızla yaklaşan 10 numaralı Caprari'yi ceza sahası yayının üzerinde topla buluşturdu.

Görüntü: S Sport

Görüntü: S Sport

FARAONI KALECİYLE KARŞI KARŞIYA KALDI

Bu sırada ilk pozisyonda topa vuracakmış gibi yaparak herkesi aldatan Faraoni ceza sahasına koşu yaptı ve Caprari düzgün bir pasla İtalyan futbolcuyu, Roma kalecisiyle karşı karşıya bıraktı. Faraoni'nin vuruşunda kaleci Patricio topu tokatladı.

Görüntü: S Sport

Görüntü: S Sport

BARAK TOPU AĞLARLA BULUŞTURDU

Dönen top için ceza sahasına hücum eden Veronalı futbolculardan Barak önünde kalan topu düzgün bir vuruşla filelere gönderdi. Bu gol sosyal medyada büyük beğeni toplarken duran top organizasyonu futbolseverlerden tam puan aldı.

Görüntü: S Sport